حسام ياسر يشارك في فيلم "فارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يشارك الفنان حسام ياسر عصر في فيلم "فارس"، الذي يجسد بطولته الفنان أحمد زاهر، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج أيمن يوسف.

فيلم "فارس"، يعد أولى البطولات السينمائية للفنان أحمد زاهر، ويأتي بعد فيلم "زنزانة 7" الذي تعاون خلاله مع المنتج أيمن يوسف، إلى جانب النجاح الكبير الذى حققه زاهر مؤخرا في مسلسل "البرنس"، و"لؤلؤ" الذي عرض مؤخرا.

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي وجاري اختيار باقي فريق العمل تمهيدا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن حسام ياسر ، يشارك في فيلم روائي قصير عن أطفال حي الأسمرات، تحت قيادة المخرج محمد أحمدي.

