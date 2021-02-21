لقطة نادرة في عالم كرة القدم.. حكم يمنع تسجيل هدف و المرمى خالي!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 37 دقيقة

لقطة طريفة شهدتها مباراة بين فريق كروز أزول وضيفه تولوكا في الدوري المكسيكي لكرة القدم، اليوم الأحد، خطأ فادحا ارتكبه حكم اللقاء في لقطة نادرة في عالم كرة القدم.

وتقدم فريق كروز أزول بهدفين، وكاد لاعبه هوناتان رودريغيز أن يضيف الهدف الثالث في نهاية الشوط الأول، عندما تابع كرة مرتدة من القائم في الشباك، لكنها اصطدمت بقدم حكم الساحة الذي ظهر فجأة أمام المرمى الخالي، لتذهب إلى خارج أرضية الملعب.

وأدرك الضيوف التعادل بتسجيلهم هدفين متتالين، ومن ثم اقتنص فريق كروز أزول هدف الفوز في الدقيقة 63 من زمن اللقاء.

وانتهات المباراة بفوز كروز أزول بنتيجة 3-2 ضمن الجولة السابعة من الدوري المكسيكي .

ويحتل كروز أزول المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، متأخرا بفارق هدف عن فريق كلوب أمريكا المتصدر، ويليهما تولوكا في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.