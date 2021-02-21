صديقة رونالدو تثير الجدل بصورة جريئة على انستغرام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 42 دقيقة

أثارت عارضة الأزياء، جورجينا رودريغز​، صديقة النجم البرتغالي الجدل بسبب صورة جرئية نشرتها على حسابها بموقع انستغرام .

وتصدرت جورجينا ​، غلاف مجلة “InStyle” بنسختها الإسبانية، وتحدثت في مقابلة حول العديد من المواضيع منها مسيرتها وعلاقتها بصديقها النجم ​كريستيانو رونالدو​.

وظهرت جورجينا في جلسة التصوير بصورة عارية بالكامل، وأخفت المناطق الحساسة بحقيبة كبيرة من دار “غوتشي” العالمية.

ونشرت عارضة الأزياء الإسبانية الصورة عبر صفحتها في موقع “إنستغرام” معلقة عليها بعبارة “انتهز الفرصة”، وحظيت بإعجاب أكثر من مليوني شخص في غضون 7 ساعات، ويتابع صفحتها أكثر من 23 مليون و700 ألف شخص.

وأشارت جورجينا في المقابل إلى أنها “مرت بالعديد من الظروف الصعبة خلال حياتها. وأن الله عوضها بعائلة جميلة وحبيب مثابر وناجح” كما تكلمت عن تواضع عائلة النجم البرتغالي كريستيانو، هداف يوفنتوس، وكم هم لطفاء معها.

https://www.instagram.com/georginagio/