بعد “إهانة الصعايدة” … توقيف برنامج تامر أمين وتغريم قناة النهار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - فبراير - 2021 8:32 مساءً

أصدر المجلس الأعلى للإعلام في مصر، الأحد، قرارات تقضي بمنع ظهور الإعلامي تامر أمين على الشاشة، مؤقتا، وتغريم قناة النهار التي يعمل فيها.

وحقق المجلس الأعلى للإعلام في مصر، مع الإعلامي تامر أمين في الواقعة الإعلامية التي باتت تعرف بـ ”إهانة الصعايدة“.

وأشار المجلس في بيان، إلى أن التحقيق مع أمين جاء وفقا للمادة 211 من الدستور الصادر عام 2014، والمادة (94) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللوائح الصادرة تنفيذا له.

ولفت بيان المجلس إلى أنه بعد التحقيق مع تامر أمين في المخالفات المنسوبة له، والممثل القانوني لقناة النهار، تقرر ”تغريم القناة 250 ألف جنيه وإنذارها بسحب الترخيص حال تكرار المخالفات“.

كما تقرر وقف برنامج ”آخر النهار“، ومنع ظهور تامر أمين في وسائل الإعلام لمدة شهرين، وإحالة البلاغات المقدمة للمجلس إلى النائب العام.

يذكر أن تامر أمين، كان قد قال خلال برنامجه: ”في الريف وفي الصعيد في ناس بتخلف عشان عيالهم هما اللي يصرفوا عليهم، الولد يوديه ورشة، والبنات يشحنوهم على القاهرة، عشان يشتغلوا خدامات“، الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة ضد الإعلامي تامر أمين.