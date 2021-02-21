الأمير تشارلز أول فرد من العائلة الملكية يزور الأمير فيليب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: زار الأمير تشارلز والده الأمير فيليب (99 عاماً) في مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن أمس السبت.

وتأتي هذه الزيارة بعد أربعة أيام من دخول الأمير فيليب إلى المستشفى، ليكون أول فرد من العائلة الملكية البريطانية يقوم بهذه الزيارة.

ووصل الأمير تشارلز إلى المستشفى واضعاً كمامة وغادر بعد زيارة استمرت حوالى نصف ساعة.

وكان قصر باكينغهام قد أوضح في بيان أن دخول الأمير فيليب للمستشفى قد اتخذ بصورة احترازية بناء على نصيحة الطبيب إثر وعكة صحيّة ألمت به.

وأوضح مصدر في القصر الملكي في حينه أن المشكلات الصحية للأمير فيليب ليست مرتبطة بكوفيد-19.

ومن المقرر أن يبقى دوق إدنبره في المستشفى حتى الأسبوع المقبل.

وفي بداية يناير، تلقت الملكة إليزابيث الثانية البالغة 94 عاماً وزوجها أول جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في قصر ويندسور غربي لندن حيث يمضيان فترة الحجر السارية حالياً في بريطانيا.

يشار إلى أن الأمير فيليب سيحتفل بعيد ميلاده المئة يوم 10 يونيو المقبل.