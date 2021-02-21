براءة رانيا يوسف من تهمة الإخلال بالآداب العامة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، ببراءة الفنانة رانيا يوسف، من تهمة ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإخلال بالآداب العامة، وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة، والتي أقيمت ضدها على خلفية تصريحاتها الأخيرة بأحد اللقاءات التلفزيونية.

كما قررت المحكمة تأجيل دعوى أخرى مقامة ضدها، إلى جلسة يوم 28 فبراير الجاري للفصل فيها، حيث تلقت جهات التحقيق ثمانية بلاغات ضد رانيا بسبب تصريحاتها الخادشة للحياء.

وكانت الفنانة المصرية رانيا يوسف قد ظهرت مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، في برنامجه (مع الفارس) وأطلقت خلاله تصريحات أثارت جدلاً كبيراً عبر «السوشيال ميديا»، وشنّ الكثيرون هجوماً عليها، وهو ما دفع المحامي المصري أشرف فرحات لإقامة دعاوى قضائية ضدها.

من جانبها أصدرت رانيا بياناً صحافياً، اتهمت فيه نزار بتزييف الحقائق، وإذاعة تصريحات لها لم تسمح له بنشرها، قبل أن يردّ نزار ببيان، يؤكد أنه التزم بما دار بينهما، وحذف بالفعل سؤالاً عن الحجاب طلبت منه عدم إذاعته، وهدد بمقاضاتها بسبب تصريحاتها الهجومية عليه.

من ناحية أخرى، قالت النجمة المصرية إنها لم تتعاقد مع أي شركة إنتاج للمشاركة في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل حتى الآن، مرجحة عرض مسلسلها «مملكة إبليس» قريباً.