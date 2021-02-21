سر انسحاب هيفاء وهبي من مسلسل يسرا الرمضاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف المنتج المصري جمال العدل السبب الحقيقي وراء انسحاب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من مسلسل «حرب أهلية»، والذي تشارك في بطولته الفنانة يسرا ويعرض في السباق الرمضاني المقبل.

ونفى العدل تماماً ما تردد بشأن رفضها العمل لخلافات مع يسرا على كتابة اسمها الأول على التتر.

وقال جمال العدل في تصريحات تلفزيونية، إنه فور إعلان انسحاب هيفاء من المسلسل، كثرت الأقاويل والشائعات، فتارة قيل إن انسحابها بسبب اختلاف على قيمة الأجر بالعمل، وتارة أخرى بسبب نشوب أزمة بينها وبين الفنانة يسرا بسبب رغبتها في وضع اسمها أولاً على التتر وهو ما نفاه العدل كلياً.

وأضاف العدل: «هيفاء كانت موافقة على كل بنود العقد، ولكن قبل التوقيع بأيام سافرت إلى أميركا وبسبب ظروف فيروس كورونا الذي تفشى حول العالم، ونتج عنه توقف معظم حركات الطيران، لم تستطع العودة وبناء عليه اعتذرت عن العمل».

يذكر أن مسلسل «حرب أهلية» من بطولة يسرا، جميلة عوض، خالد أنور، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل.