عالم هوليوود يشهد 6 حالات انفصال في شهرين!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: على الرغم من مرور أقل من شهرين على بداية العام الجديد، إلا أن عالم هوليوود شهد حالات انفصال كثيرة بين النجوم وكان آخرهم كيم كارداشيان وكانييه ويست.

ونشرت صحيفة (فوكس نيوز) الأميركية تقريراً، استعرضت خلاله 6 حالات انفصال بين نجوم هوليوود منذ بداية عام 2021، وهم:

كيم كارداشيان وكانييه ويست:

تقدمت نجمة برنامج تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بطلب الطلاق من زوجها مغني الراب كانييه ويست، وذلك بعد زواج استمر لمدة 7 سنوات وأثمر عن 4 أطفال، وذلك بعد اندلاع الخلافات بينهما جراء حملة ويست الانتخابية، الذي أفشى فيها العديد من الأسرار العائلية.

شيا لابوف و مارغريت كوالي:

بدأت علاقة الممثل الأميركي شيا لابوف بالممثلة الأميركية مارغريت كوالي في شهر أكتوبر الماضي أثناء تصوير فيديو موسيقي، لكن الثنائي انفصلا في شهر يناير من هذا العام بعد توجيه اتهامات لشيا بسوء المعاملة من صديقته السابقة المغنية وكاتبة الأغاني الإنجليزية إف كيه إيه تويجز.

بن أفليك وآنا دي أرماس:

بعد أن عملا معاً في فيلم (ديب واتر هورايزن)، ارتبط النجم الشهير بن أفليك بزميلته الممثلة الإسبانية آنا دي أرماس التي تصغره بـ16 عاماً، وتم تأكيد هذه العلاقة في شهر مارس من عام 2020 إلا أنهما انفصلا في شهر يناير من بداية العام الحالي. وذكرت التقارير الصحافية أن السبب وراء الانفصال، عدم رغبة آنا في العيش بمدينة لوس أنجلوس الذي يرغب أفليك البقاء فيها، ليكون قريباً من أطفاله من زوجته السابقة الممثلة جنيفر غارنر.

كلير كراولي وديل موس:

انفصلت الشخصية التلفزيونية الشهيرة كلير كراولي عن لاعب كرة القدم الأميركي ديل موس، بعد مرور عدة أشهر من إعلان خطبتهما. وكلير تكبر موس بسبع سنوات وتعرفا خلال تصوير أحد البرامج وسرعان ما تقدم موس لخطبة كيت وقدم لها خاتم ألماس 4.5 قيراط بعد مرور أسبوعين فقط من التصوير.

ريبيل ويلسون و جاكوب بوش:

انفصلت الممثلة الأسترالية ريبيل ويلسون عن صديقها رجل الأعمال جايكوب بوش في شهر فبراير الحالي، وذلك بعد مرور أربعة أشهر فقط. وأفادت تقارير صحافية أن السبب وراء الانفصال أن ويلسون ترى جايكوب رجلا رائعاً ولكنه ليس الشخص الذي تريده زوجاً.

سايمون بيكر وريبيكا ريغ:

أعلن الممثل والمخرج الأسترالي سايمون بيكر انفصاله عن زوجته منذ 29 عاماً الممثلة الأسترالية ريبيكا ريغ، وعلى الرغم من أن الانفصال وقع في شهر أبريل من العام الماضي، إلا أن الثنائي أعلنا عنه لأول مرة في بداية شهر فبراير الحالي، وأكدا أنهما سيحافظان على علاقة صداقة وود من أجل أبنائهما الثلاثة.