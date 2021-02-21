كارينا كابور ترزق بطفلها الثاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: رزقت الممثلة الهندية كارينا كابور (40 عاماً) بطفلها الثاني من زوجها الممثل سيف خان (50 عاماً) اليوم الأحد 21 فبراير، بحسب ما ذكرته المواقع الهندية.

ودخلت كارينا مساء أمس السبت مستشفى “بريتش كاندي” في العاصمة نيودلهي. وكان الزوجان قد أعلنا نبأ حمل كارينا بطفلها الثاني في أغسطس العام الماضي.

وانتقل الزوجان مؤخراً مع ابنهما تيمور البالغ من العمر 4 سنوات إلى منزل جديد في مومباي والذي يتألف من أربعة طوابق.

وكانت كارينا تعمل طوال فترة حملها الثاني إذ قامت بتصوير فيلم Laal Singh Chaddha مع أمير خان والعديد من الإعلانات التجارية التي صورتها خلال فترة الحجر.