آشلي جود: كدتُ أفقد ساقي!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: روت الممثلة الأميركية آشلي جود ما حدث لها في غابات الكونغو، بينما كانت تبحث عن قرود البونوبو، قائلة إنها تعثرت وسقطت سقطة كسرت ساقها وشوهتها، وكادت أن تفقدها، لولا أن تم العثور عليها وحملها إلى مخيم، نقلت منه الى مستشفى على دراجة نارية.

واضافت في حديث لـ”نيويورك تايمز”، من سريرها في مستشفى بجنوب أفريقيا، أنها بقيت على أرض الغابة خمس ساعات تعض على عصا، وتعوي من شدة الألم، مثل حيوان بري، مشيرة إلى أنها لو لم تكن ممثلة مشهورة لفقدت ساقها، وربما حياتها، خلال المعاناة التي استمرت 55 ساعة.