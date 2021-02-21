فن ومشاهير

آشلي جود: كدتُ أفقد ساقي!

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: روت الممثلة الأميركية آشلي جود ما حدث لها في غابات الكونغو، بينما كانت تبحث عن قرود البونوبو، قائلة إنها تعثرت وسقطت سقطة كسرت ساقها وشوهتها، وكادت أن تفقدها، لولا أن تم العثور عليها وحملها إلى مخيم، نقلت منه الى مستشفى على دراجة نارية.

واضافت في حديث لـ”نيويورك تايمز”، من سريرها في مستشفى بجنوب أفريقيا، أنها بقيت على أرض الغابة خمس ساعات تعض على عصا، وتعوي من شدة الألم، مثل حيوان بري، مشيرة إلى أنها لو لم تكن ممثلة مشهورة لفقدت ساقها، وربما حياتها، خلال المعاناة التي استمرت 55 ساعة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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