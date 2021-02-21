حسين الجسمي يغني للكويت.. “يا نور الأرض”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: انتهى الفنان الإماراتي حسين الجسمي من تسجيل “سنغل” وطني بعنوان “يا نور الأرض”، من كلمات الشاعر أحمد الشرقاوي وألحان ناصر الديكان، ومن المتوقع عرض الأغنية قريباً عبر شاشة تلفزيون الكويت، بالتزامن مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني وعيد التحرير.

الشرقاوي صاغ كلمات الأغنية الجديدة بحس مرهف وضمّنها معاني تفيض بحب الوطن، بينما صاغ الديكان لحناً مميزاً للأغنية التي تمثّل عودة قوية للملحن الشاب بعد فترة من التوقف، حيث سبق أن تعاون مع نخبة من نجوم الأغنية الوطنية، بينهم وليد الشامي وفايز السعيد.

وتشهد الفترة الحالية رواجاً كبيراً للأغنيات الوطنية، حيث يتسابق نجوم الأغنية الخليجية لمشاركة أهل الكويت أفراحهم، بالتزامن مع الأعياد الوطنية.