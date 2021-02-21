تهنئة تكشف تأسيس الفنان محمد ثروت دارا للأيتام.. قصة تعود لـ29 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بشكل عفوي وتلقائي تسببت تهنئة من فتاة للفنان المصري محمد ثروت بعد نجاح أغنيته الجديدة "يا مستعجل فراقي" في الكشف عن تأسيسه لدار أيتام

وعاد المطرب المصري الشهير محمد ثروت للساحة الغنائية بعد غياب 18 عاما، وطرح أغنية جديدة في 14 فبراير/شباط الجاري بمناسبة عيد الحب، حققت نجاحا كبيرا فور طرحها وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، كما انهالت التعليقات من رواد السوشيال ميديا التي تمدح مستوى العمل الجديد.



وكان من بين الرسائل التي تشيد بمستوى الأغنية رسالة من فتاة تدعى "سارة" قالت خلالها: "مبروك نجاح الأغنية، روعة، بنت من بنات دار ثروت للأيتام".

رسالة الفتاة دفعت البعض للسؤال عن حكاية الدار وموعد التأسيس.





وكشف محمد ثروت حقيقة تأسيس دارا لرعاية الأيتام ، خلال مقابلة تليفزيونية مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم"، الذي عرض على قناة cbc عام 2017.

وقال ثروت حينها إنه أسس دارا للأيتام قبل 25 عاما في مسقط رأسه طنطا، كما كشف أن لديه دارا للأيتام في مدينة رأس البر.

يذكر أن محمد ثروت من مواليد 30 أغسطس/آب 1954، وبدأ مسيرته الفنية بتقديم أغاني للأطفال ثم قدم مجموعة من الأغنيات العاطفية والوطنية.

ويضم سجله الفني مجموعة كبيرة من الألبومات منها " ورق الشجر، حكتب جواب، مصريتنا، بلدي، حياتي، هياها، صلوا عليه لتسعدوا، أغاني أطفال".