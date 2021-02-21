من هو جيمس بوند الجديد.. 6 أسماء تتنافس بقوة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الممثل البريطاني دانيال كريج انسحابه من تقديم دور عميل المخابرات جيمس بوند العام الماضي؛ ليفتح الباب واسعًا أمام اختيار بديل.

ويعد دور جيمس بوند، أو العميل 007 مطمًعا لكثير من نجوم هوليوود بسبب ثراء الشخصية ونجاحها على مدار الزمن، ما يجعلنا نسأل عمن الأجدر بتجسيدها؟

موقع "شورت ليست" الأمريكي، يطرح في التقرير التالي أقوى الممثلين المرشحين للعب دور جيمس بوند في المستقبل.



1- توم هاردي





يعد الممثل البريطاني توم هاردي مرشحًا قويًا للعب دور جيمس بوند، وبالنظر إلى أفلام الأكشن السابقة التي قدمها نجد أن إتقانه للشخصية لا يحتمل النقاش.

توم هاري من الخيارات المحببة للجمهور أيضًا، ولكن مع انشغال جدول أعماله قد يجد صعوبة في قبول الدور.



2- إدريس ألبا





أبدى الممثل البريطاني إدريس ألبا استعدادًا كبيرًا للقيام بدور جيمس بوند، خاصةً مع تردد شائعات العام الماضي حول قبوله الدور رسميًا، لكن الخبر يظل حتى الآن غير مؤكد.



3- هنري كافيل





يمتلك الممثل الأمريكي هنري كافيل رصيدًا كافيًا من أدوار الأكشن في جعبته، تؤكد أنه خيارا مثاليا لتقديم شخصية جيمس بوند.

كافيل، الذي يشتهر عالميًا بفضل شخصية البطل الخارق سوبرمان أبدى حماسة لقبول الدور في حالة عرضه عليه.

4- ريج جين بادج





ذاع صيت الممثل البريطاني ريج جين مؤخرًا، بسبب مشاركته في مسلسل نتفليكس الشهير Bridgerton (بريدجيرتون).

يمتلك الممثل رصيدًا لدى الجمهور يجعله خيارًا شعبيًا للعب الدور.



5- توم إليس





يشتهر الممثل الإنجليزي توم إليس بشخصية "لوسيفر" من مسلسل نتفليكس الذي يحمل الاسم نفسه.

نجح "إليس" في تقديم دور لوسيفر لعدة مواسم بسبب جاذبيته وبنيته الممشوقة، التي تجعله مرشحا قويا للقيام بدور جيمس بوند أيضًا.



6- توم هيدليستون

قدم الممثل الإنجليزي توم هيدليستون شخصية لوكي من عالم مارفل السينمائي، وأثبت كفاءة مع نجاح الدور، مما قد يجعله منافسُا لبقية النجوم في القائمة.



