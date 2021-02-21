أستراليا تخطف جنيفر لورانس.. "فانتاستيك فور" في الطريق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبحت قارة أستراليا ملجأ لكثير من شركات الإنتاج السينمائية وكبار نجوم هوليوود على مدار العام الماضي، خلال جائحة كورونا (كوفيد-19).

ومن المتوقع أن تكون الممثلة الأمريكية جنيفر لورانس أحدث المرتحلين إلى أستراليا بحلول الشهر المقبل، لتصوير الجزء الجديد من سلسلة أفلام Fantastic Four، وسط تكتم حول أي تفاصيل إضافية.

ووفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، لا يوجد مكان في العالم حاليًا يسمح بالتصوير بنفس الدرجة التي تبيحها أستراليا.





وذكر الموقع، أن أستراليا في الوقت الحالي تعد مقرا لتصوير عدد ضخم من أفلام هوليوود منها: Thor: Love and Thunder (ثور: لاف أند ثاندر) للنجمين كريس هيمسوورث وناتالي بورتمان.





ومن المتوقع أيضًا أن تصل النجمة جوليا روبرتس والنجم شون بين إلى أستراليا قريبًا لتصوير مسلسل دراما سياسية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضح الموقع أن الممثل الأمريكي زاك إيفرون وصل إلى جنوبي أستراليا منذ فترة لتصوير فيلمه Gold (ذهب).