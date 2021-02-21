نجوم لبنان يحتفون بـ"تساقط الثلوج".. ضحك ولعب وتأمل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص عدد من نجوم الوسط الفني في لبنان على الانطلاق والاحتفاء بمشهد تساقط الثلوج في العاصمة بيروت.

لم يعبأ النجوم ببرودة الطقس وسيطرت عليهم الفرحة، وجاءت المطربة إليسا في مقدمة النجوم الذين احتفوا بالثلوج، حيث قامت بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق أنستقرام، وظهرت خلاله وهي تستمتع باللعب مع كلبها والثلوج تتساقط، وكتبت معلقة: "أمضيت وقتا ممتعا وسط الثلوج في بلدي الحبيب لبنان".





كما حرص النجم رامي عياش وزوجته داليدا على الاستمتاع بأجواء الثلج، ونشرت زوجته الصور عبر حسابها على أنستقرام، وكتبت: "يوم رائع بين الثلوج".





وتفاعلت النجمة ماجي بوغصن مع هذه الأجواء الخلابة ونشرت صورة لها عبر "أنستقرام" وهي تتأمل البساط الأبيض، كما نشرت فيديو وهي تتحرك برشاقة وتفتح ذراعيها تعبيرا عن السعادة وسط تساقط الثلوج، وصاحب الفيديو أغنية بصوت جارة القمر "فيروز" كما كتبت: "بحبك يا لبنان".





وعبرت النجمة سيرين عبدالنور عن سعادتها باللعب وسط الثلوج بنشر مقاطع فيديو تجمعها بنجلتها "تاليا" وظهرت وهي تضحك بصوت عال، وتداعب ابنتها وكأنها تتذكر أياما جميلة مضت.



