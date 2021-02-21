خاص| حسام سعيد يكشف تفاصيل تعاون جديد يجمعه بـ"لطيفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تعقد الفنانة لطيفة جلسات عمل مع الشاعر حسام سعيد للاستقرار على الشكل النهائي لأحدث أغانيها معه، والمقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد.

الشاعر حسام سعيد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "بعد تجربتنا السابقة في أغنية بعنوان "مبكرهوش"، سعدت بالتعاون للمرة الثانية مع الفنانة لطيفة، إذ تقدم من كلماتي أغنية درامية الطابع بألبومها المقبل، الذي بدأت الإعداد له".

وأضاف: الأغنية من ألحان الملحن محمود أنور، وتستعد الفنانة لطيفة لتسجيلها، بعد توزيعها موسيقيا.

لطيفة كانت قد بدأت الإعداد لألبومها مؤخرا، وقامت بضم أغنية بعنوان "ضعف الإحساس"، من كلمات الشاعر مؤمن سالم، وألحان أحمد بحر.

وطرحت لطيفة في العام الماضي أغاني باللهجة التونسية، ومنها "خليني"، و"للشمس"، من كلمات الشاعر ياسين الحمزاوي.