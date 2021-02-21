مجدي صبحي ينعى اللواء سعد عباس: "وقف بجانبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

توفي صباح اليوم الأحد 21 فبراير اللواء سعد عباس، رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات الأسبق، ومن المقرر تشييع جنازته من مسجد السيدة نفيسة، ودفنه في مقابر وادي الراحة بطريق العين السخنة.

ونعى الفنان مجدي صبحي عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" الراحل، معلقا "هذا الرجل الذي وقف بجانبي وقفة رجل شريف عندما أنتج لي برنامج (المشاكس)، وكان وقتها رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، إنه الصديق الغالي سيادة اللواء سعد عباس، رحمك الله ومثواك الجنه بإذن الله".

وكان شقيق الراحل أعلن الخبر قبل قليل، عبر فيسبوك، وكتب "انتقل إلى رحمة الله أخي وسندي اللواء سعد عباس وكيل أول وزارة الإعلام الأسبق. إنا لله وإنا إليه راجعون إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول الا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا حبيبي لمحزنون اللهم ارض عنه واغفر له واجعله في الفردوس الأعلى، اسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة ولنا بالصبر".