مي عمر ترد على مهاجميها.. هل زوجها محمد سامي سبب شهرتها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية مي عمر الكثير من كواليس مسلسل (لؤلؤ)، في مقابلتها مع الإعلامية منى الشاذلي.

ونفت الفنانة المصرية الشابة أن تكون فكرة المسلسل، مقتبسة من قصة حياة المطربة شيرين عبدالوهاب، موضحة: “شيرين من أهم نجوم العالم العربي وكان لديها قصة كفاح، ويمكن لهذا السبب ربط الجمهور بين الشخصيتين، لكن (لؤلؤ) قصة خيالية وهي بنت متربية في ملجأ”.

وأضافت: “شعرت بسعادة منذ الحلقة الثالثة، ولكن كنت منتظرة المزيد من ردود الفعل، وأرقام (السوشيال ميديا) كانت مهمة ولكن كان الأهم معارفي وجمهوري. أنا بحب المسلسل ده جداً”.

واستكملت: “أنا كنت خايفة جداً من الحفلات، وتعبت جداً في حفظ الأغنية التي غناها معي أكرم حسني”.

وكشف الفنانة المصرية أنها كانت تشعر بالقلق والخوف، من تقديمها للأغاني، شارحة: “أنا سجلت الأغاني بصوتي وكان ذلك ضروري، لكي أعيش التجربة واستفدت بالتجربة دي جداً”.

وعن نسب المشاهدة التي حققها المسلسل، قالت مي عمر: “كان في اعتبارنا مسألة المسلسلات التركية، فالدراما المصرية دراما مهمة جداً، والأتراك مش أهم مننا ليحظوا بنسب مشاهدة أعلى من الدراما المصرية”.

وواصلت: “حاولنا تعويض ذلك وقررنا عمل ديكورات مبهرة، وأزياء جيدة، وكان لدينا تساؤل وتحدي مرتبط بـ(لماذا يفضل الجمهور العربي هذا النوعية من الأعمال؟)، وأننا لدينا قدرة على تحقيق ذلك”.

وردت عمر على مهاجميها بأن زوجها المخرج محمد سامي سبب شهرتها، قائلة: “إحنا في الموضوع ده بقالنا كتير، وده مش اتهام، ومحمد سامي ساعدني كتير جداً، وساعدني بكل اللي يقدر يعمله، سواء إخراج أو كتابة، وإحنا متجوزين وبنحب بعض وهو بيساعدني، ولو عايزة حد يساعدني مش هروح لغيره وهو موجود في حياتي، وهناك شركة من أنتجت العمل ووقفوا في ضهري ووثقوا فيا”.

وكانت مي عمر عبرت عن سعادتها بعد نجاح مسلسلها (لؤلؤ) وتحقيقه مليار مشاهدة. وكتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع (فيسبوك): “عندي أحاسيس كتيرة مختلفة.. إحساس بالسعادة.. بردود الأفعال و نجاح المسلسل.. وتوفيق ربنا اللي فاق كل التوقعات، إحساس بالحزن علي انتهاء المسلسل اللي كنت متعلقة بكل تفصيله فيه.. وإحساس بالمسؤولية في تقديم الأفضل المرة المقبلة إن شاء الله”.