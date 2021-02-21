بالفيديو – Be Mine.. مساري يتقدم بطلب الزواج من حبيبته بطريقة لافتة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: أطلق النجم العالمي مساري Massari أغنيته المنفردة الجديدة Be Mine كرسالة حب عنوانها الرومنسية.

واختار مساري تصوير فيديو كليب Be Mine تحت إدارة المخرج دانييل راموس في لوس أنجلوس بمشاركة حبيبته سحر غوليستاني، التي فاجأها وتقدم بطلب الزواج منها خلال التصوير ليتوج بذلك قصة الحب الجميلة التي تجمعهما منذ تسع سنوات.

وعن الأغنية الجديدة قال مساري: “كتبت هذه الأغنية لأعبر من خلالها عن مشاعري تجاه هذه العلاقة الجميلة التي تربطني بسحر، فهذا العمل يُسلط الضوء على أهمية الحب الحقيقي في حياتنا”.

وتابع: “كان هذا السيناريو المثالي لتوثيق هذه اللحظات العفوية بيننا، وقمت بهذه الخطوة المفاجئة لأنني وجدت في سحر نصفي الآخر وأردتها لحظة مميزة لا تنسى أتشاركها مع الناس وأنتقل من خلالها إلى الفصل الثاني من حياتي العاطفيّة”.

وتأتي هذه الأغنية دعوة من مساري لكل شخص يبحث عن الحب الحقيقي في حياته لعدم الاستسلام والرضوخ، والسعي لتحويل الحلم إلى حقيقة من خلال التفكير الإيجابي الذي يساهم في جذب كل الطاقات والمشاعر الجميلة إلى الإنسان.

أغنية Be Mineمن كلمات مساري وألحان مساري وكيمست وتم تسجيلها في استوديو Adium في كاليفورنيا.