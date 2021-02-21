تفاصيل جديدة حول لقاء أوبرا وينفري مع هاري وميغان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: بعد الإعلان عن أن الثنائي المحبوب الأمير هاري وميغان ماركل، سيظهران في مقابلة تاريخية مع أوبرا وينفري، تعتبر أول مقابلة لهما منذ التخلي عن الحياة الملكية، انتشرت شائعات تتساءل عن قيمة المبلغ الذي سيتلقيانه مقابل ذلك. لكن، ووفقاً لصحيفة (ميرور) البريطانية، نفى المتحدث الرسمي باسم أوبرا وينفري، أن هاري وميغان سيتلقيان أي أجر نظير المقابلة التي من المقرر أن تتناول تفاصيل كثيرة عن حياة الثنائي في القصر.

وعلى عكس التوقعات، لن يتلقى الثنائي أجرا لنفسيهما أو حتى كتبرعات لمؤسستهما الخيرية، على الرغم من ترقب الملايين للقاء، الأمر الذي كان يمكن أن يترجم إلى مئات الآلاف من الدولارات.

ويتوقع أن يشتمل اللقاء المقرر عرضه يوم السابع من مارس المقبل، العديد من التفاصيل المثيرة عن الثنائي وانضمام ميغان للحياة الملكية لفترة وجيزة قبل تخلي الثنائي عنها سوياً، فضلاً عن تجربتهما مع الزواج والأمومة والنشاط الخيري وضغوط كاميرات الصحافة، وخططهما المستقبلية لأسرتهما، وخاصة مع إعلان ميغان حملها مؤخراً.

ويبدو أن القصر البريطاني كان قلقاً مما قد يفضحه الثنائي عن مصاعب الحياة في كواليس القصر، مثلما فعلت الأميرة ديانا في مقابلة عام 1995، ولكن حتى الآن لم يقم القصر بالتدخل لإلغاء المقابلة أملاً في أن يظل هاري كتوماً بشأن النظام الملكي.

وقالت غايل كينغ مذيعة برنامج (ذيس مورنينغ) وصديقة ميغان وأوبرا: «علمت أن المقابلة ستكون بلا قيود ويمكن لأوبرا طرح أي سؤال تراه مناسباً».

يشار إلى أن الملكة إليزابيث أعلنت في بيان صادر عن قصر باكنغهام أمس، حرمان الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من امتيازات العائلة المالكة، وجاء في البيان أن (دوقا ساسكس) لن يعودا إلى مكانتهما في العائلة المالكة، حيث أكدت الملكة أن الزوجين اللذين ينتظرا طفلهما الثاني (لن يواصلا المسؤوليات والواجبات التي تأتي مع حياة الخدمة العامة).

ووفقا لشبكة (بي بي سي) البريطانية، أشار البيان إلى أن العائلة المالكة (حزينة لقرارهما)، إلا أن الثنائي الذي سرق الأضواء في جميع أنحاء العالم، عرضا مواصلة دعم المنظمات الخيرية والمبادرات التي يمثلانها.