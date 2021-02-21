بريانكا شوبرا تظهر من دون مكياج.. وتثير الجدل!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: باعتبارها ملكة جمال العالم لعام 2000 وواحدة من فنانات بوليوود الأعلى أجراً، دائماً ما تظهر النجمة الهندية بريانكا شوبرا في أفضل حالاتها.

ومع ذلك، شوهدت شوبرا البالغة (38 عاماً) من دون مكياج ببشرة خالية من العيوب أثناء تنزهها في العاصمة البريطانية التي انتقلت إليها بعد زواجها من المغني نيك جوناس عام 2018.

وظهرت شوبرا بملابس رياضية مريحة، حيث ارتدت سترة خضراء داكنة وبنطلوناً أرجوانياً وسحبت شعرها في عقدة علوية أنيقة.

وأكملت إطلالتها بحذاء رياضي أسود وحقيبة يد رمادية، ويبدو أنها كانت في طريقها للقيام ببعض التمارين، لذا اختارت ترك بشرتها من دون مستحضرات تجميل.

لكن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فوجئوا بصورة بريانكا شوبرا وعلقوا بأنهم كادوا لا يعرفونها من دون مكياج.

يُذكر أن بريانكا صرحت من قبل بأنها تبتعد قدر الإمكان عن مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية، للحفاظ على نضارة بشرتها، كما أوضحت أنها تلجأ إلى الوصفات الطبيعية التي تعتمد على جوز الهند.

وأشارت النجمة الهندية إلى أن استخدام جوز الهند من العادات التي ورثتها عن والدتها في العناية ببشرتها، كما قالت إنها تحافظ على شرب الكثير من الماء، وبخاصة ماء جوز الهند، إضافة إلى تناول الخضراوات المطبوخة على البخار أو الطازجة والاهتمام بالتوابل الصحية، خاصة الكركم.

وكانت بريانكا قد كشفت مؤخراً عن تعرضها للمعاملة السيئة، بعد تغيير مظهرها نتيجة إجراء جراحة فاشلة في الأنف، وقالت إنها خضعت لجراحة غير موفقة لإزالة ورم في تجويف أنفها، سبب كسر الحاجز الأنفي وتغيير مظهرها تماماً في ذلك الوقت.