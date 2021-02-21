هل يكون هذا الموزع الموسيقي.. عريس أنغام الجديد؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أثارت الفنانة المصرية أنغام جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداولت صورة تجمعها بالموزع الموسيقي مادي، حيث ظهرت أنغام وهي تستند على كتفه، وتغزلت فيه بوصفها له «ألطف شخصية في الدنيا».

ونشرت أنغام صورتها مع مادي، عبر خاصية (ستوري) على حسابها بموقع (انستغرام)، وكتبت عليها: «ألطف شخصية في الدنيا.. وأشطر موزع موسيقي.. مادي حازي بازي يويو»، وألحقت بها صورة جديدة من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة «أنا قدها».

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما كتبته أنغام في وصف مادي تغزلاً به، رامين إلى انفصالها عن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وأنه قد تكون هناك علاقة جديدة بينها وبين زميله في مجال التوزيع مادي، حيث علق بعضهم بأن أنغام ترسم عليه للزواج منه.

وتضمنت بعض تعليقات رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قول أحدهم: «هذي كل ما شافت موزع.. میلت راسها!!؟ إذا عادي عندها فعلى الأقل تفكر بغيرها وتحترم أن عنده زوجه»، فيما قال آخر: «راح الرجل خلاص.. ما تم موزع اشتغل وياها ما تزوجته.. الصورة ما تبشر بخير لعائلته».

وكانت أنغام قد كشفت عن زواجها من أحمد إبراهيم في فبراير 2019، حيث أشرف على ألبومها الأخير (حالة خاصة جداً)، بعد أن تكتما على الأمر لفترة، إلا أن الزواج كان بمثابة الصاعقة على محبي أنغام وأحمد إبراهيم، خاصة أن الأخير متزوج ولديه ولدان.

وطالت الثنائي الكثير من الانتقادات بسبب فارق العمر بينهما، الأمر الذي جعل أنغام تعلق على الأمر، إذ قالت إن فارق العمر بينها وبين زوجها لا يعنيها، مشيرة إلى أنها تكبره بـ11 عاماً، وأنها تفضل أن تكون الزوجة أكبر، لأنها في هذه الحالة تستطيع أن تزن الأمور وتصل بالزواج لبر الأمان.

وتداول جمهور الفنانين أنباء عن وقوع الانفصال بينهما عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حينما توقف الثنائي عن متابعة بعضهما على تطبيق (انستغرام)، حتى خرج الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم عن صمته في نهاية فبراير 2020، وأعلن انفصاله عن أنغام بعد زواج استمر لمدة عام.