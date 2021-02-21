وائل كفوري يطلّ على جمهوره بعد غياب ويكشف حكايا وذكريات أجمل أغاني حياته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: بعد غياب لفترة طويلة عن الإطلالات التلفزيونية، يعود النجم اللبناني وائل كفوري ليطلّ على الجمهور ومحبّيه، من خلال البرنامج الموسيقي الطربي الجديد “أغاني من حياتي” على MBC1.

ويحلّ وائل كفوري ضيفًا على أولى حلقات “أغاني من حياتي”، ليطرب الجمهور بكوكبةٍ من أشهر أغنياته، ويرفع الستار عما تخبّئه هذه الأغاني من أسرار وأخبار، كاشفًا النقاب عن القصص الكامنة وراءها وأسباب نجاحها وجماهيريّتها.

وكان وائل كفوري قد صوّر هذه الحلقة منذ فترة في لبنان، حيث اختار باقة من أغنيات أرشيفه الحافل بالنجاحات، ليكشف للمشاهدين عن كيفية ولادة هذه الأغاني وما حملته معها من حكايا وذكريات، خاصةً أن كل أغنية تحمل بين معانيها ونغماتها حكاية، هو وصنّاعها وحدهم يعرفون سرّها.

يُعرض برنامج “أغاني من حياتي” على MBC1 أسبوعياً كل أربعاء، في تمام الساعة 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية، و07:00 مساءً بتوقيت غرينتش.