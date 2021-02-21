كيم كاردشيان تطلب الطلاق رسميًا من كانييه ويست!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تقدمت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان (40 عاماً)، بطلب الطلاق من مغني الراب كاني ويست (43 عاماً) الجمعة في لوس أنجلوس، حسبما أكدت مصادر بالمحكمة لوكالة أسوشيتد برس، وتسعى كيم للحصول على حضانة قانونية وجسدية مشتركة لأطفالهما الأربعة.

وكان موقع TMZ أول من نشر خبر التقدم بطلب الطلاق، الذي كان موضوع شائعات لأسابيع، بعد أن أخبرت مصادر مقربة من الزوجين مجلة (بيج سكس) الأميركية، في يناير أن الانفصال كان (وشيكاً) وأن كارداشيان استعانت بمحامية طلاق المشاهير لورا واسر للانتهاء من الأمر.

بدأ الزوجان البارزان، المعروفان غالباً باسم (Kimye)، المواعدة عام 2012، ورُزقا بطفلهما الأول عام 2013، وتزوجا في مايو 2014 في حفل فخم في قلعة تعود للقرن السادس عشر في فلورنسا.

لكنهما كانا يعيشان حياة منفصلة منذ شهور، حيث كافح ويست علناً مع صحته العقلية. وفي يوليو، بعد أن نشر سلسلة من التغريدات غير المنتظمة والمثيرة للجدل، أطلق حملة غريبة، لتعلن كيم بعدها تعاطفها مع مرض الاضطراب ثنائي القطب الذي يعاني منه زوجها.

وكتبت الشقيقة الوسطي لعائلة كاردشيان على (انستغرام): «يدرك المقربون من كاني قلبه ويفهمون كلماته في بعض الأحيان». كما وصفته بأنه «شخص لامع ولكن معقد، بالإضافة إلى ما يواجهه من ضغوط كونه فناناً ورجلاً أسود».

ولفتت آنذاك، أنها كسرت صمتها بشأن حالته لمعالجة الوصمة والمفاهيم الخاطئة المحيطة بالصحة العقلية، مشيرة في الوقت ذاته إلى «معاناته كذلك من خسارته المؤلمة لوالدته، التي توفيت فجأة عن 58 عاماً، بسبب مضاعفات جراحية عام 2007، وكان عليه أن يتعامل مع الضغط والعزلة التي يزيدها اضطراب ثنائي القطب».