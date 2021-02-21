سيرين عبد النور.. حكاية عارضة أزياء احترفت الفن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحل الأحد، 21 فبراير ذكرى ميلاد الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، التي تركت مجال الأزياء لتحترف الغناء والتمثيل.

وبهذه المناسبة تسلط ”الخليج 365” الضوء على محطات مهمة في مسيرة سيرين عبدالنور الفنية.

ولدت سيرين في حي العبادية بالقرب من العاصمة اللبنانية بيروت عام 1977، وأحبت الشهرة والأضواء منذ الصغر ، عندما قررت العمل عارضة أزياء.





ومنحتها المشاركة في عروض ضخمة لعدد من المصممين العالميين شهرة واسعة.

وشاركت في عدد من الإعلانات التجارية، وبمرور الوقت بدأت تتلقى عروضا للتمثيل، ولم ترفض الفكرة لاسيما أنها تمتلك الحضور والموهبة.





وفي عام 2003 شاركت في بطولة مسلسل بعنوان "ابنتي" كما طرحت في العام التالي أول ألبوم غنائي لها وحمل اسم "ليلة من الليالي".

وتوالت بعد ذلك أعمال سيرين الفنية، إلا إن شهرتها امتدت لكل أنحاء العالم العربي بعد مشاركتها المتميزة في فيلم"رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" بطولة نجم الكوميديا المصري محمد هنيدي؛ إذ حقق الفيلم نجاحا كبيرا على مستوى النقد والإيرادات.

وقدمت سيرين حتي الآن 3 ألبومات غنائية هي"ليلة من الليالي، وعليك عيوني، وليالي الحب".

كما شاركت في بطولة 18 مسلسلا أشهرها "روبي، ولعبة الموت و24 قيراطا"، وسجلت حضورها على شاشة السينما بـ4 أفلام فقط هي "المسافر، وسوء تفاهم، ودخان بلا نار، ورمضان مبروك أبو العلمين حمودة".





ومثلما نجحت في حياتها المهنية، نجحت أيضا في تكوين بيت وعائلة، حيث تزوجت في عام 2007 من اللبناني فريد رحمة، ورزقت بـ" تاليا وكريستيانو".

وتعتبر سيرين أن أسرتها مصدر سعادتها وأن الخوف على أسرتها يمثل نقطة ضعفها الوحيدة.