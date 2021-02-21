شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تنفى اجراؤها مسحة كورونا.. والخبيرى يصور "اللى ملوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إصابة المخرج مصطفى فكرى، مخرج مسلسل "اللى ملوش كبير" بطولة النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، بفيروس كورونا، أسندت الشركة المنتجة مهمة تصوير بعض المشاهد لفريق العمل، للمخرج الأول المساعد محمد الخبيرى، لحين استشفاء مصطفى فكرى من الفيروس اللعين.

وصور الخبيرى عدة مشاهد أمس مع ياسمين عبد العزيز، وعدد من الممثلين، بينما سيصور اليوم الأحد بعض المشاهد مع خالد الصاوى وممثلين آخرين، وقال الخبيرى لـ الخليج 365، أن ما اشيع أن ياسمين عبد العزيز إصيبت بفيروس كورونا، ولذلك أجرت مسحة للتأكد، غير صحيح، وأبطال المسلسل يصورون بطريقة عادية .



مصطفى فكرى ومحمد الخبيرى

وجاءت قائمة ممثلين مسلسل "اللى ملوش كبير" كالتالى: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز، قدمت العام الماضى مسلسل "ونحب تانى ليه"، ولاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك فى بطولته كل من: كريم فهمى، وشريف منير، وليلى عز العرب، وسوسن بدر، وآخرين، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، ومخرج أول محمد الخبيرى وإنتاج سينرجى.