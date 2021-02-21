شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود يحتفل بيوم الحيوان الأليف بصورة مع كلبه.. ويعلق: "يستحقون حبنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل الفنان المصرى العالمى مينا مسعود، مع فعاليات اليوم الوطنى لمحبة الحيوانات الأليفة الذى يحتفل به سكان الولايات المتحدة في أواخر شهر فبراير من كل عام، حيث يحرص مواطني الولايات المتحدة خلال هذه العطلة على اظهار اهتمام خاص بحيواناتهم الأليفة، ونشر مينا مسعود صورة مع كلبه على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق بمناسبة هذا اليوم: "الفراء أو الريش أو الزعانف، إنهم يستحقون حبنا".



مينا مسعود على تويتر

وفي 20 فبراير، يحتفل عشاق الحيوانات الأليفة في كل مكان باليوم الوطني لمحبوبهم الأليف في امريكا، وتركز هذه العطلة في الولايات المتحدة على إيلاء اهتمام إضافي لحيواناهم الأليفة، ويشجع هذا اليوم على تدليل الحيوانات الأليفة والتركيز على العلاقة الخاصة التي تحملها الحيوانات الأليفة في حياتهم.



مينا مسعود مع كلبه

وعلى جانب آخر، كشف الفنان المصرى العالمى مينا مسعود عن بوستر أول أفلامه في مصر "عز الضهر"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق :"كان حلمي أن أعود إلى مصر وأعمل مع بعض أكثر الفنانين موهبة في العالم. تشرفني أن أكون جزءًا من هذه .. أشياء رائعة قادمة"، ولاقت الصورة تفاعل كبير من متابعيه وجمهوره.

ويجسد مينا مسعود دور زعيم عصابة دولية فى فيلمه الجديد "عز الضهر"،حيث يجسد دور مجرم يقوم بالعديد من عمليات النصب خلال الأحداث، وتدور أحداث الفيلم في إطار التشويق والأكشن، والعمل بطولة مينا مسعود وهنا الزاهد ومحمد علي رزق ومحمد عز وأحمد جمال سعيد، ومحمود حجازي وإيهاب فهمي ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

فيلم "فى عز الضهر" سيكون أول أعمال مينا مسعود فى مصر، حيث إن مشاركته فى عمل مصرى واحدة من أمنياته منذ الصغر.