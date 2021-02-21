شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يسترجع ذكريات أعماله بصورة من تصوير أفيش فيلم الشياطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الفنان الكبير شريف منير، ذكرياته مع فيلم "الشياطين" الذى تدور قصته حول المجموعة القصصية المعروفة "الشياطين 13" فى إطار تشويقى أكشن ملئ بالأحداث، حيث نشر شريف منير، صورة عبر حسابه على "انستجرام"، من كواليس تصوير أفيش الفيلم، وعلق عليها "من ألبوم الذكريات فوتوغرافيا لأفيش فيلم الشياطين".



شريف منير

من ناحية أخرى، كان الفنان شريف منير، قد كشف عن صورة جديدة من كواليس فيلم "السرب" الذى يشارك فى بطولته، ويتناول العمل قصة حقيقية عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية فى ليبيا ضد تنظيم داعش الإرهابى.

ونشر منير، صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، أمام إحدى الطائرات المقاتلة التى نفذت المهمة ضد داعش، وظهر وهو يرتدى الملابس العسكرية لضباط الطيران، وكتب: "السرب"، وسرعان ما حصدت الصورة عددا كبيرا من التعليقات والإعجابات.

صورة لتحضير أفيش فيلم الشياطين

وطرحت شركة سينرجى، برومو فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، الذى يتناول قصة حقيقية عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية فى ليبيا ضد داعش.

وتناول البرومو فى بدايته كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أصدر من خلالها أمرا بتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع داعش بمدينة درنة في ليبيا، وظهر في البرومو، النجم أحمد السقا، وكلا من شريف منير وآسر ياسين وكريم فهمى وأحمد حاتم، ودياب، ومحمود عبد المغنى، وأظهرت المشاهد بطولات القوات الجوية في القصاص لشهداء مصر فى ليبيا.