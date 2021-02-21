أبناء عبد الباسط حمودة يحتفلون بعيد ميلاده :ربنا يحفظك يا حكمدار

القاهرة - سامية سيد - نشر أبناء النجم الشعبي عبد الباسط حمودة، رامى وهدير وماجد ونيرمين وكريم، على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من البوستات يهنئون فيها والدهم الفنان عبد الباسط حمودة بمناسبة عيد ميلاده رقم 66 ويتمنون له المزيد من الصحة والعافية وأن يظل هو السند والظهر لهم، وقالت ابنته هدير، على صفحتها الرسمية على الفيس بوك :

"سمع هوووس البوست ده يعني مش أي بوست.. عيد ميلاد بس مش اي عيد ميلاد النهارة 2021 /2 /21.. فاليوم عيد ميلاد اغلي اب وحبيبي.. بصو بقا انا مبحبش اكتب بوستات اعياد ميلاد.. واتكلم فيها كتير.. بس بابا لو فضلت اتكلم عليه من هنا لحد الصبح الكلام مش هيخلص يستاهل كلام كتير اوي انا بقوله

كل سنة وانت طيب يا صحبي.. كل عام وانت بخير يا اخويا وحبيبي وابويا وسندي وكل حاجه ليا في الدنيا دي كلها وديما رقم واحد .. كل سنه وانت مش بتكره حد ..كل سنه وانت فرحان ومبسوط والناس بتحبك.. ويارب تكون سنه سعيده عليك يا صحبى"