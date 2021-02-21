شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اللواء سعد عباس رئيس صوت القاهرة ومدير أمن ماسبيرو الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل اللواء سعد عباس رئيس شركة صوت القاهرة، ورئيس أمن ماسبيرو الأسبق، ووالد المذيع أحمد الشناوى وشقيق مذيع الرياضة محمد عباس.

وجاءت وفاة عباس بعد معاناة مع المرض استمرت عدة أشهر دخل على إثرها العناية المركزة عدة مرات.

تدرج اللواء سعد عباس فى العديد من المناصب داخل وزارة الإعلام، حيث تولى رئاسة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات إبان ثورة يناير مباشرة، واستمر فيها عدة سنوات، ومن قبلها تولى منصب مدير أمن ماسبيرو، كما عمل وكيلا لوزارة الإعلام وغيرها من المناصب المهمة التى جعلتها أحد أبناء ماسبيرو البارزين.