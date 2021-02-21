شكرا لقرائتكم خبر عن حفل جاستين بيبر على منصة TikTok يحقق نجاحا مذهلا فى عالم البث المباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع النجم الشهير جاستين بيبر أن يبهر العالم و ذلك بحفله الافتراضى الأخير الذى احياه بالتزامن مع عيد الحب على منصة " تيك توك " ، فقد أشارت اليوم التقارير و بعد أيام من الاحتفال بعيد الحب إلى أن النجم الشهير الذى يتمتع بشعبية جارفة حول العالم استطاع أن يحقق رقما قياسيا مذهلا بهذا الحفل .

وأقيمت الحفلة الافتراضية لجاستين بيبر بين عشاق ومحبيه على "التيك توك" ، وأطلق على الحفل " Journals live from the drew house " ، وقد استطاع الحفل اجتذاب أكثر من أربعة ملايين مشاهدة عبر بثين، مما يجعله البث المباشر للفنان الفردى "single-artist" الأكثر مشاهدة فى تاريخ TikTok.

وأشار موقع " ام ان أى" إلى أنه بعد الإعلان عن إقامة جاستين بيبر لحفل عيد الحب على تيك توك، زاد عدد متابعى بيبر على TikTok بمقدار كبير من 700 ألف إلى أكثر من 20 مليون شخص.