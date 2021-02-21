شكرا لقرائتكم خبر عن مها أبو عوف ضيفة "مساء الفن" على نايل دراما.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل الفنانة مها أبو عوف، ضيفة في برنامج "مساء الفن" مع الإعلامية منى أبو الغيط، اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء، المذاع على شاشة النيل للدراما.

وتتحدث الفنان مها أبو عوف خلال حلقته في برنامج "مساء الفن" عن أهم المحطات الفنية التي قدمتها خلال مشوارها الفني، كما تتطرق للحديث عن ذكرياتها وكواليس أعمالها الفنية، سواء كانت في السينما أو التليفزيون أو المسرح، أو الغناء.

يذكر أن برنامج مساء الفن يعرض علي شاشة "النيل للدراما"، يوميًا من الساعة الثامنة للعاشرة مساء، من تقديم الإعلامية منى أبو الغيط، وإعداد أشرف شرف