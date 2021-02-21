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محمد رمضان ينشر فيديو للحظة وصوله دبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام فيديو جديد للحظة وصوله إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وظهر رمضان وهو ينزل من الطائرة، ممسكا في يده باقة من الورود، ليركب سيارة ستنقله لمكان إقامته، معلقا "لسه واصل حالا لمدينتي دبي".

جدير بالذكر أن محمد رمضان سيشارك في السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل "موسى" تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة، بطولة سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، منذر رياحنة، ومجموعة كبيرة من النجوم.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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