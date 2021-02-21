في عيد ميلاد أحلام الجريتلي.. شرط قبولها لقب "الزوجة الثانية" وقصة عدم إنجابها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

يحل علينا اليوم الأحد، الموافق 21 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة أحلام الجريتلي، إذ أنها من مواليد مثل هذا اليوم عام 1948.

أحلام الجريتلي متزوجة من الدكتور شيرين حسين منذ ما يزيد عن ٢٥ عاما ولم ينجبا أية أطفال، وتعد الزوجة الثانية لشيرين بعد انفصاله عن زوجته الأولى التي أنجب منها ابنة وحيدة.

وروّت الجريتلي حكاية زواجها وقصة عدم إنجابها في لقاء لها مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عبر فضائية CBC، مارس 2017، قائلةً: "إحنا كنا أصدقاء قبل ما نكون أزواج.. ولما كنا صحاب مكنش بيحصل بينا أي مضايقات أو خلافات، لأن فيه كيميا بينا جمعتنا ببعض".

وتابعت: "بدأت علاقتي مع زوجي شيرين، لما شافني في المعهد لأنه كان صديق أختي الكبيرة (آمال) وأنعام الجريتلي، فقالي على اسمه وقتها وعلق معايا لأني كنت بقول إزاي اسمه (شيرين) وراجل".

واصلت: "وفي يوم 19 يناير 1992 كان عندنا تليفون أرضي لأن مكنش وقتها الموبايلات موجودة، ولقيت الجرس بيرن، فرديت لقيته هو، كان بيسأل عن (آمال) أختي، فعزمته على مسرحية لي بمسرح السلام، وطوال العرض لقيت واحد بيصفقلي، عرفت وقتها إن هو شيرين، ولما خلص العرض، كله مشي ولقيته لسه قاعد، فعزمني على العشاء في مكان، ومن هنا بدأت علاقتنا".

واستكملت: "ارتبطنا في فترة قصيرة أنا وشيرين، وبعدها تزوجنا على طول، وكان طلبي الوحيد منه قبل الزواج (توفير الأمان)، وبعد الزواج لقيته (واحة الأمان)، ممكن أكون ماشية أنا وجوزي في الشارع ونشوف بنت حلوة نفضل نعاكسها إحنا الاتنين.. عادي خالص".

وأوضحت أحلام: "مش بغير من الزوجة الأولى لزوجي، وبنته لما بتيجيلي البيت بتبقى مش عايزة تمشي من عندي، وأنا وهي صحاب وبنخرج نتفسح أنا وهي، ولما اتجوزت بوالدها كان عمرها ١٢ عاما".

وتابعت: "أنا ست قدرية، وبترك كل حاجة على ربنا، وأعشق المسرح، وكنت بخاف من الفيديو وبترعب من الوقوف أمام الكاميرا في بداية حياتي الفنية، وكنت أعمل وقتها في هيئة الكتاب، وأعشق الأطفال وأن أكتب لهم أعمالا".

أضافت: "شيرين بعتبره ابني مش بس جوزي، وعشان مخلفتش فأنا محتضناه بكل مشاكله، واللي نفسه فيه ياكله أنا بعمله، وقصة عدم إنجابي لأطفال منه دي بتاعت ربنا مش بإرادتنا أو إننا متفقين على عدم الإنجاب، وإحنا مفكرناش خالص في موضوع الخلفة والإنجاب ده، وأولاد أخواتي هما أحفادي".

وكشف زوجها شيرين عن عيوبها، قائلا: "أحلام عندها ثقة مطلقة في الناس، وأي حد ممكن يضحك عليها وياخد كل حاجة منها لو قعد جنبها يعيط ليها".

أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها: "حكايات المدندش، من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو.