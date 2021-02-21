جميلة عوض تستعرض مهاراتها في الفروسية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة جميلة عوض لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وظهرت جميلة في الصور وهي تمتطي الخيل، مرتدية ملابس الفروسية.

وتشارك الفنانة جميلة عوض في فيلم "المحكمة"، والذي يجمعها بعدد كبير من الفنانين، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

يذكر أن آخر أعمال جميلة عوض السينمائية هو فيلم "بنات ثانوي"، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وقدّمت خلاله شخصية فتاة في الصف الثالث الثانوي في مدرسة حكومية، ليناقش الفيلم مشاكل الفتيات والشباب في هذه السن.