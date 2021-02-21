أطلقت النجمة المغربية زينب أسامة، الإعلان الدعائي الخاص بفيديو كليب أغنيتها الجديد " كيفي كيف الناس " ، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع رفع الفيديوهات يوتيوب .
الأغنية من كلمات وألحان خالد سلام وتوزيع بلال أفريكانو، أما الكليب تم تصويره تحت إشراف المخرج سعيد موسارية.
" كيفي كيف الناس " وهي ثاني أعمال ألبوم زينب الجديد، وهي باللهجة المغربية وذلك بعد النجاح الذي حققته أغنية " دار العام ".
" برا المقارنة " هو العنوان الذي أطلقته زينب على ألبومها، إذ يتضمن أنماط موسيقية مختلفة وتوليفة من لهجات مختلفة من بينها: اللهجة المغربية والمصرية والخليجية... ومفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها لاحقا.
تعاونت زينب في ألبومها الجديد، مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين من قبيل: خالد سلام، محمد النادي، مدين، مصطفى شكري، أحمد الجندي، سام إيميل، محمود عبدالله، أحمد المالكي، طارق عبدالجابر، أسامة عبدالهادي، بلال أفريكانو.
يشار أن أخر أعمال زينب اسامة، أغنية " دار العام " اولى أغاني ألبوم " برا المقارنة " حيث إختارت أن تدمج فيها الموسيقى العصرية مع بعض إيقاعات العيطة لتوافق كلمات الأغنية والجمل اللحنية التي صاغها الفنان خالد سلام ووزعها بلال أفريكانو.
كانت هذه تفاصيل خبر زينب تطلق برومو كليب " كيفي كيف الناس " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفاصلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.