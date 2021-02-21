فيديو.. صلاح عبدالله يكشف سبب رفضه دخول بناته مجال التمثيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حل الفنان المصري صلاح عبدالله وأسرته ضيوفا على برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي على شاشة "الحياة".

وكشف عبدالله خلال المقابلة التلفزيونية، مساء السبت، عن جوانب خفية في حياته الشخصية ومسيرته الفنية قائلا: "أنا أب ديمقراطي جدا مع بناتي دنيا وشروق وجنى، ومتفاعل مع عائلتي بصورة رائعة، ولكن في لحظات أتحول لإنسان ديكتاتور، ومن هذه اللحظات عندما طلبت ابنتي دينا دخول مجال التمثيل".



وتابع عبدالله:" رفضت بشدة دخولها مجال التمثيل لأنه صعب جدا وخاصة أنها فتاة، وكانت تذهب معي إلى المسرح ومنعتها".





وخلال البرنامج سيطرت نوبة من البكاء عليه عندما تذكر أشقاءه الـ6 الذين رحلوا عن الحياة، مشيرا إلى أنه تألم كثيرا من أجل شقيقه سمير عبدالله الذي يصغره بـ10 سنوات وتربص به المرض كثيرا قبل أن يرحل عن الحياة.



وأكد عبدالله أنه أصيب بجلطة دماغية عام 2010، وهذه الأزمة الصحية غيرت مسار حياته.