اليوم.. انطلاق "آيدكس ونافدكس 2021".. 60 دولة تستعرض صناعاتها الدفاعية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ15 من معرضي "آيدكس ونافدكس 2021"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة أكثر من 900 عارض.

ويأتي هذا الحدث العالمي تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وسط حضور أكثر من 900 عارض من 60 دولة، و35 جناحا، حيث تمثل الشركات الوطنية 16% والشركات الدولية 84% مع مشاركة خمس دول للمرة الأولى و110 وفود دولية.



ويحظى الحدث بتغطية أكثر من 500 إعلامي، في حين يتوقع أن يصل عدد زائريه إلى أكثر من 70 ألفا.

ويأتي تنظيم معرضي "آيدكس ونافدكس 2021" - اللذين تتواصل فعالياتهما حتى 25 فبراير/شباط الجاري ومؤتمر الدفاع الدولي الذي انطلقت أعماله اليوم - من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة بالإمارات، لاستعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة.

وأصدرت الإدارة التنفيذية للاتصال الدفاعي بوزارة الدفاع من خلال العدد الخاص لمجلة "درع الوطن" تقريراً أكدت فيه أن المعارض العسكرية رسخت مكانة الإمارات ودورها المحوري في دعم الصناعات الدفاعية محلياً وإقليمياً وعالمياً.





وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعات الدفاعية يعتبر اليوم من الركائز الاقتصادية المهمة للدول الصناعية الكبرى، إذ نجحت هذه الفعاليات الحيوية في التحول إلى منصات عالمية لاستعراض أحدث الأنظمة الدفاعية المبتكرة، وتتنافس من خلالها أبرز الشركات العالمية.

وأكد التقرير أن المعرضين والمؤتمر بدورتهما الحالية يعدان فرصة مثالية للاطلاع على أحدث تطورات الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، في ظل مشاركة قادة الصناعات الدفاعية من جميع أنحاء العالم، للبحث في التحديات التي يشهدها العالم، وتطوير استراتيجيات أمنية ودفاعية تسهم في تحقيق وإرساء السلام العالمي، مبديا التطلع لنجاح الحدث وتوجيه رسالة للعالم مفادها "حان الوقت ليجتمع العالم من جديد في أبوظبي".

وأشار التقرير إلى الجاهزية التامة من قبل القائمين على تنظيم المعرضين، حيث تتمتع الإمارات ببنية تحتية وإمكانات عالمية المستوى وخبرات متميزة تؤهلها لاستضافة وتنظيم هذا النوع من الفعاليات الدولية، واستقبال العالم من جديد والترحيب بهم رغم الظروف التي فرضتها جائحة "كورونا"، مع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وهو ما يعتبر مؤشراً حقيقياً على عودة التعافي لمختلف القطاعات الاقتصادية، بالنظر إلى مستوى الحجوزات المسجلة.

وأوضح التقرير أنه ومع استعداد الإمارات للانطلاق نحو الخمسين عاما المقبلة والتخطيط لمرحلة التعافي من "كوفيد-19"، ارتأت القيادة الرشيدة المضي قدماً نحو احتضان معرضي "آيدكس ونافدكس 2021" في العاصمة أبوظبي بعد دراسة المؤشرات التي كانت إيجابية ومشجعة، وذلك بالنظر إلى القدرات والإمكانيات والبنية التحتية القوية القادرة على تنظيم واحتضان كبرى الفعاليات في مختلف الظروف.



وجاء في التقرير أن الإمارات برهنت في السابق قدرتها على تنظيم المعارض الدفاعية الكبيرة بحجم آيدكس ونافدكس، والمعرض المقبل في 2021 هو امتداد لنجاحات الإمارات في تنظيم هذا الحدث العالمي في ظروف استثنائية وبتنظيم استثنائي، لتؤكد الإمارات مجدداً على أنها لا تعرف المستحيل وقادرة على تقديم النموذج الملهم للآخرين في صناعة النجاح من العاصمة أبوظبي.

ويضم جناح الإمارات المشارك في المعرضين والذي يشرف على إدارته مجلس الإمارات للشركات الدفاعية معروضات لأكثر من 15 شركة وطنية متخصصة في مختلف الصناعات المتعلقة بخدمات قطاع الطيران مثل التصنيع والأنظمة المستقلة والخرائط والصيانة والإصلاح والعمرة والاتصالات والخدمات اللوجستية والتطوير التقني وغيرها.

أبرز الشركات الوطنية المشاركة

مجلس الإمارات للشركات الدفاعية (EDCC)، ومجلس التوازن الاقتصادي، ومجموعة إيدج (EDGE Group PJSC)، وطيران أبوظبي، وشركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية "أداسي"، و"الجسور" (Al Jassor)، و"الطارق"، وشركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، و"أمرُك" AMMROC، وشركة "الفتّان القابضة للاستثمار" (Al Fattan Holding Investment)، وشركة "أكسوم مارين" Aksum Marine، وشركة أبوظبي لبناء السفن (ADSB).

5 دول تشارك لأول مرة

وتشارك في الحدث الدولي خمس دول للمرة الأولى هي إسرائيل، ولوكسمبورج، والبرتغال، وأذربيجان، ومقدونيا الشمالية، ليرتفع إجمالي الدول المشاركة إلى أكثر من 60 دولة، وبواقع 1300 شركة، ما يرسخ المكانة الدولية لأبوظبي وقدرتها على استقطاب مختلف دول العالم للمشاركة في واحد من أهم الفعاليات الدولية المتخصصة بقطاع الصناعات الدفاعية، وذلك رغم الظروف والتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على مستوى العالم.

السلامة أولا

وأكدت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" أن إجراءات السلامة تعتبر حجر الزاوية في جميع أنشطتها وعملياتها، وأن صحة وسلامة الزوار على رأس أولوياتها حيث ستقوم "أدنيك" بتنفيذ العديد من بروتوكولات وإجراءات السلامة التي تضمن صحة و رفاهية الضيوف والمشاركين، وذلك من خلال تنفيذ إجراءات السلامة الخاصة بها على ثلاث مراحل منفصلة، قبل الحدث وأثناء الحدث وبعده.

وتتولى "أبوظبي الوطنية للمعارض" قبل الحدث تدريباً صارماً لجميع الموظفين في الموقع، وتنفيذ فحص شامل في الموقع، وضمان تمكين التباعد الجسدي في جميع أنحاء الشركة بالإضافة إلى أنه سيتم تنفيذ مجموعة كبيرة من الإجراءات للحفاظ على سلامة الزوار، ويشمل ذلك التباعد الجسدي، والارتداء الإلزامي للكمامة، وإنشاء ممرات ومداخل ومخارج أحادية الاتجاه منوهة بتوافق البروتوكولات مع إرشادات السلطات الصحية الدولية والمحلية.

كما أكدت "أدنيك" أن كل شخص يرغب في زيارة المعرض سيحتاج إلى نتيجة فحص سلبية لكوفيد-19، للدخول إلى نقاط الدخول الست المخصصة، وستكون هناك خمس نقاط خروج مخصصة.

وأوضح التقرير أن مؤتمر الدفاع الدولي الذي انطلقت أعماله اليوم للمرة الأولى بنسخته "الهجينة"، يجمع أكثر من 26 متحدثا من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم على أرض الواقع في مركز أدنوك للأعمال وافتراضياً من خلال منصات التواصل العالمية لمناقشة ازدهار وتطور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وحمايتهم في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

معرض "نافدكس"

وأما معرض "نافدكس" فيعد من المعارض الدفاعية البحرية الرائدة في العالم، والذي يقام بالتزامن مع معرض الدفاع الدولي آيدكس، وهو متخصص في شؤون القوات البحرية والأمن والسلامة البحرية، وتُشارك فيه القوات البحرية وأبرز الشركات المختصة بهذا القطاع من جميع أنحاء العالم، لاستعراض أحدث التكنولوجيا التي تتم الاستعانة بها للوصول لحلول مستدامة للعمليات البحرية .

وينعقد معرض "نافدكس 2021" في مرسى "أدنيك" المخصص للفعاليات المائية، والذي يوفر مساحات عرض خارجية تتجاوز الـ30 ألف متر مربع، بعدد مشاركات يصل إلى 70 شركة، من 16 دولة، وتستقبل المساحة المائية وميناء زايد 17 سفينة وقطعة بحرية مثل السفن بحجم "كورفت" وسفن الصواريخ والسفن المسلحة والزوارق الصغيرة، والفرقاطات وسفن الإسناد والخدمة والسفن الكبيرة المشاركة.

وأعلنت اللجنة البحرية لمعرض الدفاع البحري "نافدكس"، عن تأكيد مشاركة عدد كبير من القطع البحرية والزوارق من مختلف دول العالم، حيث وصلت هذه المركبات تباعاً خلال فبراير الحالي، وسيتم عرضها في القناة المائية الخاصة بأدنيك خلال فعاليات المعرض، كما تقوم حالياً بالانتهاء من الخطط الخاصة بتدشين عدد من القطع البحرية الجديدة خلال فعالية المعرض.

"أدفانتج النمسا" ADVANTAGE AUSTRIA

وتقدم شركة ADVANTAGE AUSTRIA، التي تضم نحو 100 مكتب في أكثر من 70 دولة، مجموعة من خدمات تطوير الأعمال والمعلومات الاستخباراتية للشركات النمساوية وشركائها التجاريين الدوليين على حد سواء، وبإمكان نحو 800 موظف و35 مستشاراً حول العالم المساعدة على تحديد مواقع الموردين والشركاء التجاريين النمساويين، كما تنظم الشركة نحو 1200 فعالية سنوياً للجمع بين جهات الاتصال في مجال الأعمال.

المشاركة الإسرائيلية - مجموعة الطيران

وتعتبر مجموعة الطيران الإسرائيلية Aeronautics Group مطورا ومصنعا رائدا للحلول الدفاعية القائمة على الأنظمة الجوية غير المأهولة وأنظمة الاستخبارات والمراقبة وتحديد الأهداف والاستطلاع (ISTAR) المتقدمة.

وتقدم المجموعة خدمات متكاملة وكاملة الإنجاز على أساس الحلول غير المأهولة والحمولات والاتصالات للدفاع، وبروتوكولات نقل شبكة البث المستندة إلى (HTTP HLS)، والتطبيقات المدنية، وتقدم المحفظة الواسعة لمنتجات المجموعة حلولاً قتالية لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR).

شركة أنظمة إلبيت Elbit Systems

وهي شركة دولية ذات تقنية عالية، تعمل في مجموعة واسعة من برامج الدفاع والأمن الداخلي والبرامج التجارية في جميع أنحاء العالم.

وتعمل الشركة، التي تضم أنظمة إلبيت والشركات التابعة لها، في مجالات الطيران والأنظمة البرية والبحرية والقيادة والتحكم والاتصالات وأجهزة الحاسوب والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع "C4ISR" وأنظمة الطائرات دون طيار والبصريات الإلكترونية، وأنظمة الفضاء الكهروضوئية، ومجموعات الحرب الإلكترونية، وأنظمة استخبارات الإشارة، وروابط البيانات وأنظمة الاتصالات، وأجهزة اللاسلكي، والأنظمة السيبرانية، والذخيرة.

المشاركة الأمريكية - إيه إم جنرال AM General

وتنتج الشركة NXT 360 مركبة تكتيكية خفيفة من الجيل التالي، وهي مجهزة بقوة أكبر، ووزن إجمالي أعلى، وحماية محسّنة، وكذلك هي مركبة تكتيكية خفيفة مع حماية على مستوى MRAP، وهي مثال للقدرة على البقاء .

ويسلط هذا المنتج الجديد الضوء على التغيرات التطويرية لمنصة المركبات عالية الحركة متعددة الأغراض HMMWV التي أثبتت كفاءتها بالفعل ..

ويمكن تسليم NXT 360 كمركبة جديدة كاملة يمكن إشراكها في مهام جديدة، أو كمجموعة ترقية يمكن دمجها في أساطيل المركبات الحالية لاكتساب نفس القدرات المتقدمة.

شركة "أركتوروس يو إيه في، إنك" Arcturus UAV, Inc

وتقوم شركة Arcturus UAV بتصنيع الطائرة دون طيار JUMP-20.. وهي طائرة إقلاع وهبوط عمودي VTOL وتتميز بأفضل حمولة وقدرة تحمُّل وموثوقية في فئتها .. وتستطيع هذه الطائرة دون طيار المصممة خصيصاً للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع ISR العسكرية حمل عدة مستشعرات وإنجاز فيديو فوري بجودة في ضوء النهار ومن خلال الأشعة تحت الحمراء بحيث تنافس منصات أكبر منها بكثير.

أرنولد ديفينس

وهي شركة التصميم والتصنيع الرائدة عالمياً لأنظمة قاذفات الصواريخ 2.75 بوصة (70 ملم)، وتقوم بتوريد قاذفات الصواريخ للعملاء في جميع أنحاء العالم على مدى أكثر من 55 عاماً. في أبريل/نيسان 2019، أعلنت الشركة عن تقديم أول طلب "إثبات المفهوم" لـلقاذفة الأرضية "فليتشر" FLETCHER .. وفي يونيو 2020، أعلنت شركة BAE Systems عن إطلاق مباشر ناجح لصواريخها الموجهة بالليزر APKWS باستخدام قاذفة FLETCHER الأرضية.

شركة "بوينج Boeing"

وهي أكبر شركة طيران في العالم، وهي الشركة الرائدة في صناعة الطائرات التجارية وأنظمة الدفاع والفضاء والأمن، ومزود خدمات دعم ما بعد البيع، وبما أن الشركة تعدّ أكبر مصدّر صناعي في أمريكا، فإنها تقدم الدعم لشركات الطيران والعملاء الحكوميين للولايات المتحدة والحلفاء في أكثر من 150 دولة.

وتشمل منتجات بوينج وخدماتها المصممة خصيصاً الطائرات التجارية والعسكرية، والأقمار الصناعية، والأسلحة، والأنظمة الإلكترونية والدفاعية وأنظمة الإطلاق وأنظمة المعلومات والاتصالات المتقدمة، والخدمات اللوجستية القائمة على الأداء والتدريب.

شركة "كولينز أيروسبيس Collins Aerospace"

إحدى وحدات Raytheon Technologies، وهي شركة رائدة في مجال الحلول الذكية والمتطورة تقنياً التي تساعد على إعادة تعريف صناعة الطيران والدفاع، وتم إنشاء شركة "كولينز أيروسبيس" في عام 2018 من خلال دمج شركتَي UTC Aerospace Systems وRockwell Collins، وهي تتمتع بالقدرات وبمحفظة شاملة وبالخبرة اللازمة لتلبية متطلبات السوق العالمية، وتضم قائمة عملائها الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية، ومصنّعي المحركات، وشركات الطيران، والمطارات، وأصحاب ومشغلي طيران أرباب الأعمال، إلى جانب وزارات الدفاع والوكالات الحكومية والمقاولين.

شركة "جنرال أتوميكس أيرونوتيكال سيستمز General Atomics Aeronautical Systems"

وتتولى شركة جنرال أتوميكس أيرونوتيكال سيستمز، إحدى الشركات التابعة لشركة "جنرال أتوميكس General Atomics"، تصميم وتصنيع أنظمة الطائرات الموجهة عن بُعد RPA التي أثبتت كفاءتها وموثوقيتها، والرادارات وأنظمة المهام الإلكترو-ضوئية والأنظمة ذات الصلة، بما في ذلك رادار Lynx متعدد الوضعيات .. وقد سجلت سلسلة طائرات بريداتور أكثر من ستة ملايين ساعة طيران.

شركة "إمبراير Embraer"

وهي شركة رائدة في مجال صناعة الطيران والدفاع في أمريكا اللاتينية، وبالإضافة إلى طائرة التدريب الهجومية الخفيفة والمتقدمة A-29 Super Tucano وطائرة النقل العسكرية متعددة المهام C-390 Millennium، فإن الشركة توفر مجموعة كاملة من الحلول والتطبيقات المتكاملة؛ مثل مركز القيادة والتحكم C4I والرادارات والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع ISR والفضاء، وتوجد منتجات وحلول شركة "إمبراير للدفاع والأمن" في أكثر من 60 دولة.

أركوس ARQUUS الفرنسية

وتعتبر لاعباً رئيسيّاً في الصناعة الفرنسية، حيث يتراوح نشاطها ما بين تصميم المركبات إلى الدعم، حيث تسهم بأسطول يضم ما يقرب من 25 ألف مركبة داخل الجيش الفرنسي، ويتم دعم 20 ألف منها بشكل مباشر من قبل الشركة.

وARQUUS هي واحدة من ثلاثة أعضاء في اتحاد شركات قصير الأمد مسؤول عن تطوير وتصنيع المركبات القتالية الجديدة للجيش الفرنسي، وشركتَي Griffon وJaguar. والشركة مسؤولة أيضاً عن تطوير وإنتاج عائلة هورنت المكونة من ثلاث محطات للأسلحة التي يتم التحكم فيها عن بُعد RCWS والتي تجهز الجيش.

شركة سيلاس"CILAS"

ولأكثر من 50 عاماً، كانت شركة "سيلاس CILAS"، التابعة لمجموعة ArianeGroup، في طليعة قطاع التكنولوجيا الحديثة بفضل خبراتها في مجال الليزر والإلكترونيات الضوئية.

وتقوم الشركة بتطوير وتصنيع وتسويق مجموعة من المنتجات والأنظمة للدفاع والأمن، كما تشارك الشركة أيضاً في برامج الليزر العلمية والصناعية، وتشمل الأنشطة الرئيسية للشركة: محددات الأهداف الليزرية للذخيرة الموجهة بالليزر والمراقبة وكشف بصريات الليزر لأجل القنص المضاد، والاستخبارات المضادة وحماية البنية التحتية الحيوية (SLD 500)، ونظام الليزر للطائرات من دون طيارC-UAV /HELMA-P/.

نافال جروب Naval Group

ومجموعة مقاولات صناعية وتصميم وتكامل أجهزة للسفن الحربية وأنظمة القتال بكاملها، وهي تعدّ الشركة الأوروبية الرائدة في مجال الدفاع البحري ولاعباً عالمياً رئيسيا، وبفضل الخبرة والموارد الصناعية الاستثنائية التي تمتلكها الشركة، تتولى تصميم وبناء وتكامل وتفكيك وتقديم الدعم طول العمر الافتراضي للغواصات والسفن السطحية ..

وبفضل المجموعة أيضاً، أصبحت فرنسا ضمن النخبة من الدول القادرة على إنتاج الغواصات النووية الباليستية SSBN.

اسيلسان الشرق الأوسط - ايه ام

تعتبر مجموعة الإلكترونيات والبصريات الكهربائية وهي شركة ذات تقنية عالية ومتعددة المنتجات، تعمل على تصميم وتطوير وإنتاج أحدث أنظمة الرؤية الليلية والتصوير الحراري للجيش والتطبيقات المهنية.

وستكون الشركة مركزاً محلياً أيضاً لإصلاح وصيانة منتجاتها. تتكون الشركة من مجموعة الإلكترونيات والبصريات الكهربائية الأردنية /الأردن/ واسيلسان /تركيا/ ومكتبها في المملكة الأردنية الهاشمية.

المجموعة الأردنية للاستثمار JIG

تم تأسيس المجموعة الأردنية للاستثمار JIG كذراع استثماري لمكتب التصميم والتطوير الأردني، وذلك ضماناً للقدرة التقنية التنافسية، من خلال تنفيذ التطوير التقني الاستشرافي المستقبلي، وتقديم المنتجات والخدمات في مجال الأمن الوطني. وهي تسعى إلى أن تصبح الشريك المفضل في جميع أنحاء العالم، حيث تقدم مجموعة متزايدة من التقنيات والحلول المتقدمة.

"بي إيه إي سيستمز BAE Systems"

تساعد بي إيه إي سيستمز BAE Systems العملاء على البقاء في الطليعة عندما يتعلق الأمر بحماية الأفراد والأمن الوطني والبنية التحتية الحيوية والمعلومات الحساسة.

وتوفر الشركة حلولاً متقدمة للدفاع والطيران والأمن تعتمد على التكنولوجيا وتوظف قوة عاملة ماهرة قوامها 85,800 شخصاً في أكثر من 40 دولة. ولا تتوقف الشركة مطلقاً عن الابتكار، من اكتشاف التهديدات الإلكترونية إلى أنظمة التحكم في الطيران، وذلك ضماناً لاحتفاظ العملاء بتميزهم.

المؤسسة الوطنية الصينية لاستيراد وتصدير الآلات الدقيقة CPMIEC

وهي مؤسسة تجارة خارجية على المستوى الوطني، تجمع بين التجارة والصناعة والتكنولوجيا، وتعتبر قناة رئيسية مرخصة من قبل الحكومة الصينية لاستيراد وتصدير منتجات التكنولوجيا الفائقة وتكنولوجيا شركة China Aerospace.. وتتعامل الشركة بشكل أساسي في استيراد وتصدير أنظمة أسلحة الصواريخ الدفاعية، ومعدات تكنولوجيا الفضاء، وتكنولوجيا الأقمار الصناعية ومنتجاتها التطبيقية، والأجهزة الخاصة، والآلات الدقيقة، والأجهزة البصرية، والمنتجات الإلكترونية، والمركبات الخاصة وتقنياتها المناسبة.

المشاركة الأسترالية Electro Optic Systems Pty Ltd /EOS

وهي شركة تكنولوجية أسترالية رائدة تعمل في أسواق الفضاء والدفاع .. وتشتمل منتجاتها على تطبيقات كهروضوئية متقدمة تعتمد على تقنيات الأنظمة الكهروضوئية EOS الأساسية في البرمجيات والليزر والإلكترونيات والإلكترونيات الضوئية والحامل ذي المحورين والتلسكوبات ومخارج الحزمة وآليات الدقة .. كذلك تدير الشركة مركزين بحثيين في أستراليا، ولديها مرافق إنتاج مهمة في كل من أستراليا والولايات المتحدة.

المشاركة الإسبانية - أنظمة EXPAL

وهي شركة دفاع وأمن عالمية، تقدم منتجات وخدمات وحلولاً تقنية متطورة لتلبية احتياجات القوات المسلحة الجوية والبرية والبحرية ..

وتدير الشركة دورة الحياة الكاملة للذخيرة، من البحث والتطوير والتصنيع إلى خدمات الصيانة والتكامل.

شركة نافانتيا Navantia S.A., S.M.E

ترافق مرجعية الشركة الإسبانية المملوكة للدولة NAVANTIA - في تصميم وبناء السفن العسكرية والمدنية عالية التقنية - العميل طوال دورة حياة المنتج بأكملها، وتقدم حلولاً حسب الطلب في جميع الأوقات بناءً على احتياجات العميل الفردية.

وتسهم المجموعة الواسعة من الخدمات الإضافية التي تقدمها Navantia التصميم تدريب المدربين، والبناء، والتطوير، وتكامل الأنظمة، والإصلاح ودعم دورة الحياة/ في تمكين وتوسيع العلاقات بين الصناعة والعملاء، وإنشاء حلول عالمية طويلة الأمد .. ويحق لشركة Navantia أن تفخر بامتلاكها القدرة على الدمج والتكامل بين جميع أنواع المعدات والأنظمة لجميع أنواع السفن والوحدات غير البحرية وخصائص المرافق والأفراد في أحواض بناء السفن في مدن "فيرول" و "كاديز" و "قرطاجنة".

المشاركة الإيطالية: فين كانتييري إس بي إيه Fincantieri Spa

تعتبر فين كانتييري إس بي إيه شركة رائدة في تصميم وبناء السفن السياحية، ولاعباً مرجعيّاً في قطاعات صناعة بناء السفن عالية التقنية، من السفن البحرية إلى السفن الساحلية، ومن السفن الخاصة عالية التعقيد والعبّارات إلى اليخوت الضخمة، وكذلك في إصلاح السفن وتحويلها، وإنتاج الأنظمة ومعدات المكونات الميكانيكية والكهربائية، والحلول الداخلية للسفن السياحية، والأنظمة الإلكترونية والبرمجيات، والبنية التحتية والإنشاءات البحرية.