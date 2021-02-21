سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 21 فبراير 2021.. صعود جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل سعر الدولار قفزاته مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأحد، في تعاملات السوق السوداء، بينما استقر لدى البنوك وشركات الصرافة.

وسجل سعر الدولار في لبنان بالسوق السوداء ارتفاعا جديدا ليتراوح بين 9350 و9400 ليرة لبنانية لكل دولار، مرتفعا بنحو 50 ليرة عن تعاملات الأمس.

ويتزامن تراجع الليرة مع استمرار غياب أي حلول لتشكيل حكومة أو استعادة تدفق النقد الأجنبي في القنوات الرسمية داخل البلاد، مع تواصل انتعاش السوق الموازية.

ويحتاج لبنان إلى نحو 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي.

وتكافح بنوك لبنانية أصابتها الأزمة المالية بالشلل وصدعتها المخاطر السياسية للوفاء بالهدف الذي وضعه لها مصرف لبنان المركزي لتعزيز دفاعاتها بزيادة رأس المال 20 في المئة بنهاية هذا الشهر.

وتقول أربعة مصادر مصرفية مطلعة على الوضع إن من المتوقع أن يفي أقل من نصف البنوك الكبرى التي يبلغ عددها حوالي 12 بنكا بالشرط المستهدف الذي حدده البنك المركزي في أغسطس آب الماضي لتدعيم القطاع.

وطلب المصرف المركزي من البنوك في أغسطس / آب تجنيب مخصصات لخسائر تعادل 1.89 في المئة عن ودائعها بالعملة الصعبة لدى البنك المركزي وخسائر تبلغ 45 في المئة عما بحوزتها من سندات الدين الحكومي وهي مستويات قال بعض الاقتصاديين إنها تستهين بحجم المشكلة.

وقد انخفضت الليرة اللبنانية بنسبة 80 في المئة منذ أواخر العام 2019 وقدرت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية أن الخسائر عن محافظ السندات الدولية تتجاوز 65 في المئة.

ويتفق كثيرون من المصرفيين في لبنان بصفة غير رسمية في أن من الضروري تقليص القطاع المصرفي الحالي بشدة. ويضم القطاع ما لا يقل عن 40 بنكا وقد تضخمت أصوله لتصل إلى ما يعادل 167 في المئة من الناتج الاقتصادي للبلاد في ذروتها الأخيرة عام 2015.

البنك المركزي

واستمر سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.