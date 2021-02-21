شكرا لقرائتكم خبر عن كريم أبو زيد: اعتذرت عن مسلسل "بيت العيلة 3" لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان كريم أبو زيد أنه اعتذر عن مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل "بيت العيلة" بطولة كل من الفنانة شيرين وهالة فاخر والمقرر طرحه خلال الماراثون الرمضانى المقبل، وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه لم يحدث نصيب في الاتفاق مع الشركة المنتجة لعدم توافر الوقت المناسب فى تسليم حلقات العمل، بالإضافة على ارتباطه بأكثر من عمل خلال الفترة المقبلة .





مسلسل «بيت العيلة ج3 » يتضمن مجموعة من الفنانين ، منهم شيرين، هالة فاخر ، إيمان السيد ، منى هلا ، حسن عبد الفتاح وعدد من ضيوف الشرف فمنهم النجم سمير غانم، سامي مغاورى، ضياء الميرغنى، عمرو عبدالعزيز، مصطفى هريدى، رضا حامد وآخرين وهو من إنتاج محمد أبو العزم وقصة عمرو سمير عاطف ومن سيناريو وحوار رومانى ماهر وإخراج عادل عوض.





فى سياق آخر كشف الفنان كريم أبو زيد، أنه يستعد فى سرية تامة للخوض فى أحد الأعمال الدرامية الممتدة ، بمشاركة نخبة من النجوم دون الخوض فى التفاصيل ، ومن المقرر عرضة خارج السباق الرمضانى المقبل.

يذكر أن النجم كريم أبو زيد طرح مؤخراً ألبوم «فكك من الناس»، والذي ضم 5 أغنيات فقط، وتعاون فيها مع الشعراء محمد جمعة وأحمد عرفان وناصر جلال وأشرف أبو زيد فيما لحن كريم جميع أغاني الألبوم بنفسه، أما التوزيعات فشارك فيها كل من أشرف أبوزيد ونور ورامى عبده.