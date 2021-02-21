"سيبقى في ذاكرة السينما".. نبيلة عبيد تستعيد ذكريات فيلم "توت توت" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعادت الفنانة نبيلة عبيد، ذكريات فيلم "توت توت" إنتاج عام 1993 للمخرج عاطف سالم.

ونشرت "عبيد" مقطع فيديو لمشهد من الفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "توت توت، شخصية كريمة أحد أصعب الأدوار التي جسدتها على الشاشة الكبيرة، فيلم سيبقى في ذاكرة السينما المصرية".

أضافت أن فيلم "توت توت" قصة وسيناريو وحوار عصام الشماع، وإخراج عاطف سالم.

وشاركت الفنانة نبيلة عبيد في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سكر زيادة"، وهو من بطولة نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، ومن إخراج وائل إحسان.