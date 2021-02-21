إليسار: فيفي عبده عملتلي بلوك.. ودينا هرم في الرقص الشرقي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قالت الراقصة اللبنانية إليسار، إن "أهلها اعترضوا كثيرا في بدايتها الفنية، ولكنها كانت مصرّة على دخول مجال الرقص الشرقي".

وأضافت إليسار خلال لقائها في برنامج "مع الفارس" عبر قناة "الرشيد" العراقية: "أنا موجودة على الساحة اللبنانية، ولا أكره الراقصة دينا وهي هرم في الرقص الشرقي، مسيرتها الفنية أكبر من مسيرتي بكتير ولم أصل لمستواها، هي اسمها كتير كبير".

وتابعت في حوارها مع الإعلامي نزار الفارس: "أنا بموت في فيفي عبده، وعملتلها فولو على إنستجرام، وعاملة لدينا، بس فيفي عملتلي بلوك ومعرفتش السبب، يمكن عملته بالغلط، الإنسان حرّ بحياته، يمكن انزعجت إني عملتلها لايك".

إليسار راقصة لبنانية اسمها الحقيقي ماري أبو مراد، ولدت عام 1981، لعائلة تنتمي للطبقة المتوسطة، التحقت في بداية حياتها بإحدى المدارس المتخصصة لدراسة التمريض، قبل أن تتجه إلى مجال الرقص، حيث اشتهرت كأحد الراقصات العربيات.