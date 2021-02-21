هكذا احتفل يوسف الشريف بعيد ميلاد نجليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان يوسف الشريف بعيد ميلاد نجليه "عبدالله وعبدالرحمن"، يوم السبت.

نشر "الشريف" صورة "تورتة" عليها رقم 11، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلّق: "عيد ميلاد عبدالله وعبدالرحمن، ربنا يحميهم ويبارك فيهم، هما وأختهم ومامتهم".

ومن جانب آخر؛ يخوض الفنان يوسف الشريف السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "كوفيد 25"، ويشارك في بطولة المسلسل بجانبه، النجوم: آيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي وغيرهم.

مسلسل "كوفيد 25" تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.