شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب تكثيف مارلين مانسون التواجد الأمنى بمنزله على مدار الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش النجم العالمى مارلين مانسون حالة من الإضطراب و القلق وذلك بعد أن واجه سلسلة طويلة من الإتهامات بسوء المعاملة والاعتداء والاغتصاب خلال الفترة الماضية من عدد النساء على رأسهم خطيبته السابقة إيفان راشيل وود.



مارلين مانسون مارلين مانسون

وأفادت التقارير أن مارلين مانسون شدد الإجراءات الأمنية فى منزله الموجود فى لوس أنجلوس بسبب مخاوف على سلامته، وهو ما تصدر عددا كبيرا من المواقع الشهيرة و أبرزها "ميرور".



مارلين مانسون مارلين مانسون

وقد أشار مصدر إلى أنه استأجر الأمن على مدار الساعة فى منزله لضمان سلامته وأكد أن مانسون قلق على سلامته و استكمل: "إنه مصاب بجنون العظمة فى كل الأوقات ، لكن المزاعم هزته حقا وكان مصرا على أنه بحاجة إلى الحماية إضافية".

و أشار التقرير إلى إن مارلين مانسون أصبح قلقا بشكل متزايد عندما بدأت مجموعة من الأشخاص الذين يزعمون أنهم صانعو أفلام وثائقية فى التصوير والتقاط الصور خارج منزله.