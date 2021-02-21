شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف شقيقة مصطفى شعبان فى مسلسل "عش الدبابير" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النجمة رانيا يوسف شخصية "شقيقة" النجم مصطفى شعبان، في أحداث مسلسل "عش الدبابير"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، حيث تقدم رانيا شخصية جديدة في أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق.



رانيا يوسف ومصطفى شعبان

وانتهى مخرج العمل من تصوير 3 أسابيع كاملة من المسلسل، حيث يكثف ساعات التصوير يوميًا حتى تصل لـ 18 ساعة يوميًا من أجل الانتهاء من تصوير جزء كبير من المسلسل قبل حلول شهر رمضان، كما أوشكت مؤلفة المسلسل على الانتهاء من كتابة الحلقات الأخيرة وتسليمها لصناع العمل .

مسلسل "عش الدبابير" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، ووليد فواز، ومعالجة ، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

"عش الدبابير"، يدور فى إطار اجتماعى شعبى، حول شخصين يواجهان صعابا كثيرة ويتحدان للخروج منها، بينما يتربص بهما شخص آخر بمثابة العدو لهما ويدخلان معا فى صراع كبير.

يشار إلى أن رانيا يوسف تشارك في بطولة مسلسل "كل ما نفترق" بطولة الجمة ريهام حجاج وأحمد فهمى، إخراج كريم العدل، ومقرر عرضه في رمضان المقبل.