"مغامر لأقصى درجة تخوف".. فريدة سيف النصر تشيد بمحمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أشادت الفنانة فريدة سيف النصر، بالفنان محمد رمضان، مشيرة إلى أنه لا توجد مصلحة بينهما.

ونشرت فريدة صورة لمحمد رمضان مع "التماسيح" من كواليس مسلسل"موسى"، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلّقت: "الناس اللي بتزعل لما اتكلم عن رمضان.. أحب أقول أنا كمشاهدة وكفنانة عملت مع كل النجوم والمخرجين الكبار والمؤلفين إلا قلة بسيطة، إني ماليش مصلحة لا كدور أو غيره، لأن العمل اسمه موسى يعني بتاعه".

أضافت: "الحقيقة الفنان ده مغامر لأقصى درجة تخوف.. بيحب شغله مابينامش، يترمي في ماء مش نظيف بعز الثلج ولبس خفيف ماشي، روث بهايم ماشي، ينط من عالي لعالي أو أرضي ماشي، نار ماشي، تماسيح ثعابين بهدلة لا دوبلير ولا دياولو، معارك ماشي".

تابعت: "متواضع جدع مش متدلع ولا متفلسف وبيسمع، بيحب ينجح فبيتعب ويراقب ويعمل زي الناس وأحسن ويجود، دماغه صاحية حقيقي مابينامش.. فربنا يكافئه، هي ببساطة كده بيخاطر لثقته إن ربنا اللي عايزة هيكون في ثقة بالله نجاح فعلا".

واصلت: "كمان هو مع مخرج بيحبه جدا ومخلص له ولعمله وحقيقي بيظهر له أصغر تفاصيل ويستغلها، هو كمان مابينامش، ويا سلام لما الفنان يشتغل مع مخرج يحبه، محمد سلامة برافو وناصر عبد الرحمن، ومبروك عليكم يارب بالتوفيق".

ويواصل محمد رمضان تصوير مشاهده في مسلسل "موسى" بطولة: عبير صبري، رياض الخولي، سمية الخشاب، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.