أنغام تحتفل بعيد ميلاد الموزع مادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت النجمة أنغام، على الاحتفال بعيد ميلاد الموزع الموسيقي مادي، يوم السبت.

ونشرت أنغام صورة تجمعها بـ"مادي" عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "ألطف شخصية في الدنيا وأشطر موزع موسيقي.. مادي".

وذكرت أنغام أسماء الأغاني الذي وزعها لها مادي، وهي: "أكتبلك تعهد، طول ما أنت بعيد، أساميك الكتيرة، يا ريتك فاهمني، هنعيش مع بعض، أنا قدها، بكرة أحلى".

يذكر أن أنغام، طرحت مؤخرا ألبومها الخليجي "مزح"، والذي يضم 15 أغنية تجمع بين الكلاسيكية والطرب العصري.