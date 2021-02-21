جورجينا الغلابة.. ياسمين صبري تستعرض مهاراتها في الفروسية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعرضت الفنانة ياسمين صبري، مهاراتها في الفروسية، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت ياسمين صورتين لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالهما وهي تمتطي الخيل.

وانهالت التعليقات عليها، ومن بينها: "جورجينا الغلابة أوي"، "جميلة بكل معانيك"، "حبي"، "بتجنن يا عمري منورة".

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل"فرصة تانية"، بطولة أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عاد، العمل عرض رمضان الماضي.