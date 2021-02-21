شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة ثروة كاميرون دياز رغم غيابها عن التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع ديلي ميل أن ثروة النجمة كاميرون دياز تقدر ب 140 مليون دولار وذلك رغم غيابها عن عالم الفن بسبب طفلتها راديكس، وذكر الموقع أن كاميرون دياز لا تريد العودة إلى التمثيل بعد تقاعدها منذ خمس سنوات، حيث كشفت نجمة Vanilla Sky في برنامج Quarantined With Bruce الإذاعي أنها لا تخطط للعودة إلى الشاشة لأنها "لا تستطيع تخيل" ترك طفتلها في أيام التصوير لمدة 14 ساعة.

كانت كاميرون دياز قد أعلنت اعتزالها في مارس 2018 ، إلا أنها لم تتوقف عن إقامة المشروعات الضخمة، ففي الحقيقة دياز مشغولة حاليا في تطوير علامة تجارية جديدة للنبيذ، كما تروج دياز للنبيذ باستمرار عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام".

وأكدت كاميرون دياز البالغة من العمر ( 47 عام ) أنها دخلت أهم مرحلة في حياها وهي "مرحلة الأمومة" ، وأشارت إلى أنه خلال فترة الحجر المنزلي كانت دياز تضع كل تركيزها لحماية أسرتها و بيتها وقالت: "إن الحياة في حالة تأمين تام بسبب تفشي الفيروس واستكملت قائلة: "أحاول المشاركة بطريقة مدروسة في المحادثة الأكبر والأكثر أهمية التي يشارك فيها مجتمعنا حاليا" .