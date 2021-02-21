شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي: علاقتى بسعاد حسني كانت قوية ولكنني لم أرها قط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان محمد هنيدى، أثناء استضافته فى برنامج "سهرانين" والذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة ON، على بعض الصور الذى عرضها عليه الفنان أمير كرارة كانت فى البداية صورة تجمعه بالفنانة الراحلة فاتن حمامة، وقال: قدمت معها مشهدا فى أحد الأفلام، وفى بروفة المشهد سألت "مين ده" فشعرت بالقلق حينها، ولكن فوجئت بأن سؤالها بسبب إعجابها بى وأثنت على عملى، وكانت الصورة الثانية مع الفنان الراحل فريد شوقى الذى تعلمت منه أصول الشغلانة فهو رجل جميل وطيب وأستاذ كبير.

وعلق كذلك الفنان محمد هنيدى على صورته مع المخرج الراحل يوسف شاهين قائلا: كنت أقدم رواية فى الجامعة، وحققت نجاحا كبيرا، وامتدت أيام عرضها، وفى أحد الأيام فوجئنا بيوسف شاهين يحضر العرض فارتبكنا جدا، وبعد العرض تواصلوا معنا، وبدأت علاقتى بيوسف شاهين الأستاذ وفى فيلم "إسكندرية كمان وكمان" عرض علىّ مشهد، ووافقت على الفور، وبعدها رفضت دورا معه؛ لأنه لم يكن يشبهني.

وعن أحمد زكى، قال: قدمت معه مشهدا فى فيلم الهروب، وأثنى علىّ، ثم قدمت معه بطولة فى فيلم البطل مع مصطفى قمر، وكانت بداية العشرة الطيبة، وعندما علمت بمرضه سافرت له إلى باريس، وعشت معه رحلة طويلة، فأتمنى أن يرزقنا الله بأحمد زكى مرة أخرى.

وعن سعاد حسنى قال: لم أقابلها فى حياتى قط، وكانت علاقتنا تليفونيا فقط، وقد حضرت عرضا مسرحيا لنا وتفاجأنا بأن البلكون فاضى، وعندما سألنا المنتج علمنا أن سعاد حسنى تحضر العرض وطلبت ألا يعرف أحد أنها موجودة غضبنا حينها، ولكننا تفهمنا الأمر، وتواصلت معها تليفونيا كثيرا، وعلاقتنا كانت قوية وطلبت رؤيتها لكنها رفضت.















